ETV Bharat / sports

BAN vs PAK वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

BAN vs PAK 1st ODI Live Streaming: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान वनडे सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल्स यहां देखें.

BAN vs PAK 1st ODI
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान वनडे सीरीज (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BAN vs PAK ODI Series 2026: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी में शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में पाकिस्तान बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां वो तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे बुधवार, 11 मार्च को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि दूसरा और तीसरा मैच 13 और 15 मार्च को खेला जाएगा. खास बात ये है कि ये दस साल से ज्यादा समय बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहा है.

बांग्लादेश, जो राजनीतिक कारणों से हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाया था, अब लंबे गैप के बाद मैदान में उतरने जा रहा है. टीम की कमान मेहदी हसन मिराज के हाथों में है. इसके अलावा टीम में लिटन दास और अफीफ हुसैन को वापस बुलाया गया है.

वहीं दूसरी ओर टी20 वर्ल्ड कप में एक और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, पाकिस्तान ने टीम में कई बदलाव किए हैं. तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वाली इस टीम में छह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. इनमें साहिबजादा फरहान भी शामिल हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

6 नए खिलाड़ी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल
पाकिस्तान ने बाबर आजम, नसीम शाह और सईम अयूब को टीम से बाहर कर दिया है. जबकि कुछ नए खिलाड़ी - अब्दुल समद, माज सदाकत, मोहम्मद गाजी घोरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान और शमील हुसैन - ने घरेलू क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन के लिए अपने जोरदार प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह बनाई है.

तीन खिलाड़ी करेंगे डेब्यू
ढाका में सीरीज के पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शाहीन अफरीदी ने कंफर्म किया है कि तीन खिलाड़ी पहले वनडे में डेब्यू करेंगे. जिसमें साहिबजादा फरहान और सदाकत पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि हुसैन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, जिससे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक नया रूप मिलेगा.

BAN vs PAK हेड टू हेड रिकॉर्ड
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 39 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें बांग्लादेश ने 5 और पाकिस्तान ने 34 मैच जीते हैं. वहीं बांग्लादेश में ये दोनों टीमें 17 बार आमने सामने हुए है. जिसमें बांग्लादेश 3 और पाकिस्तान 14 बार विजई रहा.

BAN vs PAK वनडे मैच फ्री कहां देखें?
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला पहले वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा. लेकिन भारत में इस मैच को टेलीविजन पर सीधा प्रसारित नहीं किया जाएगा. हालांकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड एप पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर भी की जाएगी. जहां क्रिकेट फैंस फ्री में देख सकेंगे.

BAN vs PAK दोनों टीमों के स्क्वाड
बांग्लादेश: सौम्य सरकार, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदोय, लिटन दास (विकेटकीपर), अफीफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, सैफ हसन, शोरिफुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, नाहिद राणा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, माज सदाकत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकरम, गाजी घोरी, साद मसूद, शमील हुसैन.

BAN vs PAK वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे - 11 मार्च
दूसरा वनडे - 13 मार्च
तीसरा वनडे - 15 मार्च

TAGGED:

BAN VS PAK ODI SERIES 2026
WHERE TO WATCH BAN VS PAK ODI
बांग्लादेश पाकिस्तान वनडे सीरीज
BAN VS PAK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
BAN VS PAK 1ST ODI LIVE STREAMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.