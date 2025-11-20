ETV Bharat / sports

मुशफिकुर रहीम ने किया कमाल, 100वें टेस्ट में शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

hundred in 100th Test: मुशफिकुर रहीम अपने 100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए हैं.

मुशफिकुर रहीम
मुशफिकुर रहीम (IANS PHOTO)
ETV Bharat Sports Team

November 20, 2025

Mushfiqur Rahim 100th Test: बांग्लादेश के महान बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इतिहास रच दिया. उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा और ऐसा करने वाले वो टेस्ट इतिहास के 11वें खिलाड़ी बन गए. इससे पहले ये कारनामा जावेद मियांदाद, रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वार्नर जैसे दिग्गज बल्लेबाज कर चुके हैं.

टेस्ट मैच पहले दिन 99 पर नाबाद वापस लौटने के बाद मुशफिकुर रहीम ने दूसरे दिन गुरुवार, 20 नवंबर एक रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की. शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में मौजूद भीड़ ने उनके इस कारनामे का खड़े होकर जश्न मनाया. लेकिन बांग्लादेश के विकेटकीपर-बैटर ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और 214 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में केवल पांच चौके लगाए.

100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी

  • 104 - कॉलिन काउड्रे (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया, एजबेस्टन, 1968
  • 145 - जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) बनाम भारत, लाहौर, 1989
  • 149 - गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉन्स, 1990
  • 105 - एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2000
  • 184 - इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान) बनाम भारत, बेंगलुरु, 2005
  • 120 & 143* - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, सिडनी, 2006
  • 131 - ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2012
  • 134 - हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग, 2017
  • 218 - जो रूट (इंग्लैंड) बनाम भारत, चेन्नई, 2021
  • 200 - डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 2022
  • 106 - मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश) बनाम आयरलैंड, मीरपुर, 2025

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरा टेस्ट
दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में पारी और 47 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में भी मजबूत पोजीशन में है. उन्होंने दूसरे दिन लंच तक 5 विकेट पर 387 रन बना लिए हैं और लिटन दास 103 और मेहदी हसन मिराज 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले मोमिनुल हक ने 63 और मुशफिक ने 106 रनों की पारी खेली. वहीं आयरलैंड की तरफ से एंडी मैकब्राइन सबसे सफल गेंदबाज रहे, वो अब तक चार विकेट ले चुके हैं.

BAN VS IRE 2ND TEST
MUSHFIQUR RAHIM 100TH TEST
MUSHFIQUR RAHIM HUNDRED
100वें टेस्ट में शतक
HUNDRED IN 100TH TEST

