ऑस्ट्रेलिया के टी20 स्क्वाड में भारतीय मूल के खिलाड़ी की एंट्री, ट्रेविस हेड की जगह टीम में किया गया शामिल
दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल किया गया.
Published : June 11, 2026 at 2:10 PM IST
सिडनी: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए भारतीय मूल के स्पिनर निखिल चौधरी को स्क्वाड में शामिल किया है. 30 साल के निखिल को ट्रेविस हेड की जगह टीम में जगह दी गई है, जो निजी कारणों से इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे.
होबार्ट हरिकेंस के ऑलराउंडर निखिल चौधरी का जन्म दिल्ली में हुआ, वो अभी तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके हैं. लेकिन IPL में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलने के बाद अभी बेल्जियम में EUT20 प्रतियोगिता में JB ब्रुजेस के लिए खेल रहे हैं.
NIKHIL CHAUDHARY ADDED TO AUSTRALIAN T20I TEAM FOR BANGLADESH SERIES.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 11, 2026
- Nikhil could become the first Indian born to represent Australia in more than 60 years. 🤯 pic.twitter.com/7Gj4BEEnh7
60 वर्षों में पहली बार
निखिल चौधरी शुक्रवार को ढाका में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ेंगे. अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज में मैच खेलने के लिए प्लेइंग-11 में चुने जाते हैं तो वो 60 से ज्यादा सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी बन जाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ.
यह लेग-स्पिन ऑलराउंडर मिडिल-ऑर्डर में जगह बनाने के लिए जोएल डेविस और एरॉन हार्डी जैसे खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे, जो भी T20I टीम का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता टोनी डोडेमेड को भरोसा है कि अगर यह बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में चुने जाते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.
Nikhil Chaudhary could become the first Indian-born man to play for Australia in more than 60 years after being called up for the T20I series against Bangladesh. https://t.co/sp1FLkdvzg— cricket.com.au (@cricketcomau) June 11, 2026
डोडेमेड ने कहा, 'निखिल कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे हैं. वह इस दौरे के लिए स्टैंडबाई खिलाड़ी थे, ब्रिस्बेन में प्री-सीजन कैंप में टीम के साथ जुड़े थे और अब ट्रेविस हेड की जगह ले रहे हैं. चयनकर्ता ने उनकी BBL फॉर्म, खासकर पिछले सीजन की परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है. वह इस साल IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम का भी हिस्सा रहे हैं.
महामारी ने दिया मौका
दिल्ली में जन्मे चौधरी ने पंजाब की टीम के लिए हरभजन सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ 14 लिमिटेड-ओवर्स मैच खेले हैं और IPL टीम मुंबई इंडियंस के साथ ट्रायल भी दिया था. वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अपने एक अंकल से मिलने गए थे, तभी महामारी के कारण इंटरनेशनल बॉर्डर बंद हो गए, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
BAN vs AUS: टी20 सीरीज का शेड्यूल
बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का पहला मैच 17 जून को खेला जाएगा. दूसरा T20I 19 जून को होगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 21 जून को खेला जाएगा.
बांग्लादेश सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का T20I स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कोनॉली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, राइली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जम्पा.