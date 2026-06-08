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BAN vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम का किया ऐलान, मार्श-हेड स्क्वाड से बाहर

Australia Squad For Bangladesh Tour: ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के बाद बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो गई है. जहां वो तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ हाल में खत्म हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

अब इस बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया अपने कई बड़े खिलाड़ियों के बिना उतरेगा. चोट और उपलब्धता से जुड़ी दिक्कतों के कारण आगामी वनडे और T20I सीरीज के लिए टीम में आखिरी समय में बदलाव करने पड़े हैं. बांग्लादेश के खिलाफ ये सीरीज 9 जून से शुरू होगी.

वनडे सीरीज से तीन बड़े खिलाड़ी बाहर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के लिए अपने नियमित कप्तान मिशेल मार्श, तूफानी ओपनर ट्रैविस हेड और लेग-स्पिनर तनवीर सांघा जैसे अहम खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर रखा है. मार्श टखने की चोट से उबर रहे हैं, इसलिए उन्हें तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है. हालांकि, उम्मीद है कि वह ढाका में टीम से जुड़ेंगे और T20I सीरीज से पहले अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे.

वहीं, हेड को निजी कारणों से छुट्टी दी गई है और वह वनडे और T20I दोनों ही सीरीज समेत पूरे बांग्लादेश दौरे से बाहर रहेंगे. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण संघा बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से चयनकर्ताओं ने ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को टीम में शामिल किया है.

जोश इंग्लिस वनडे सीरीज में कप्तान बने रहेंगे

पाकिस्तान में हालिया वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले जोश इंग्लिस वनडे सीरीज में भी कप्तान बने रहेंगे. यह विकेटकीपर-बल्लेबाज अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं वाली टीम की कमान संभालेंगे.

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तेज गेंदबाजी लाइन-अप को भी मजबूत किया है. जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस वनडे टीम में शामिल हुए हैं, जबकि राइली मेरेडिथ के 50-ओवर के मैचों से बाहर रहने के बाद T20I सीरीज में वापसी की उम्मीद है.

बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

वनडे स्क्वाड: जोश इंग्लिस (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, एडम जम्पा.

टी20 स्क्वाड: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, राइली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जम्पा