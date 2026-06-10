बांग्लादेश ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को चौंकाया, 21 साल बाद वनडे क्रिकेट में कंगारुओं को दी मात
BAN vs AUS 1st ODI: बांग्लादेश ने 2005 के बाद एक बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट में 86 रनों से हराकर चौंका दिया.
Published : June 10, 2026 at 10:08 AM IST
ढाका: बांग्लादेश ने मंगलवार (9 जून) को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों से हराकर चौंका दिया. 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42.2 ओवर 9 विकेट पर 191 रन था, तभी बारिश और बिजली कड़कने के कारण मैच रोकना पड़ा. उसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका, लेकिन उस समय बांग्लादेश DLS नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया से 86 रनों से आगे था. जिसकी वजह से उन्हें मैच का विजेता घोषित कर दिया गया.
21 साल बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को चौंकाया
इस जीत से के बांग्लादेश तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में केवल दूसरी जीत है. इससे पहले उन्होंने 21 साल पहले 2005 में कार्डिफ में छह बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के वनडे इतिहास का सबसे अहम पल रही थी. कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच अब तक 23 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने 2 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका.
बांग्लादेश की जीत को दो हीरो
बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में दो खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, चार साल बाद टीम में वापसी कर रहे मोसाद्देक हुसैन ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर (नाबाद 86 रन) बनाया और फिर गेंद से 10 ओवरों में 37 रन देकर 2 विकेट भी लिए. इसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने 41 रन देकर 4 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया.
BAN vs AUS: पहले मैच पर एक नजर
मैच की बात करें तो टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेजबान टीम ने मोसादेक हुसैन 86, नजमुल हुसैन शांतो 67 और तंजिद हसन तमीम 54 के शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 284 का स्कोर खड़ा कर दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने तीन विकेट लिए, जबकि लियाम स्कॉट और मैट रेनशॉ को 2-2 विकेट मिले.
जवाब में मेहमान टीम बारिश आने से पहले तक 42.2 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी. जिसमें कैमरून ग्रीन 52 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि कोपर कोनोली 35 और एलेक्स कैरी 42 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. बांग्लादेश की तरफ से नाहीद राणा ने 4 विकेट लिए, जबकि मुस्तफीजुर और मोसाद्देक हुसैन को 2-2 विकेट मिले.
ऑस्ट्रेलिया की इस हार में सबसे बड़ा कारण उनकी खराब फील्डिंग रही है. उन्होंने मैच में कुल चार कैच छोड़े, जिनमें मोसाद्देक हुसैन के तीन मौके भी शामिल थे. सीरीज के दूसरा मैच 11 जून को खेल जाएगा.