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बैलोन डी'ओर विजेता का हुआ ऐलान, इंग्लैंड के कप्तान ने मारी बाजी, यमाल को भी मिला बड़ा अवॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास ( AP )

Ballon d'Or 2026 Winner: फुटबॉल की दुनिया के प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक 'बैलोन डी'ओर 2026' के विजेता का ऐलान कर दिया गया है. सोमवार, 26 अक्टूबर की रात को लंदन में आयोजित अवॉर्ड शो में इसके विनर का ऐलान किया गया. पुरुष में ये अवॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने जीता जबकि महिलाओं में ये सम्मान स्पेन की स्टार एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया. बता दें कि ये बड़ा अवॉर्ड पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है.

बैलोन डी'ओर के नॉमिनीज में 33 वर्षीय हैरी केन के साथ साथ फ्रांस के काइलियन एम्बाप्पे, स्पेन के लैमिन यमाल, 2024 के विजेता रॉड्री और रिकॉर्ड आठ बार के विजेता लियोनेल मेसी समेत कुल 30 खिलाड़ी शामिल थे.

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन (AP) 25 साल बाद

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने बैलोन डी'ओर जीतकर इतिहास रच दिया है. वो 25 वर्षों में ये अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर बन गए. आखिरी बार इंग्लैंड के माइकल ओवेन ने ये अवॉर्ड 2001 में जीता था. इसके अलावा, केन बैलोन डी'ओर जीतने वाले इंग्लैंड के पांचवें फुटबॉलर बन गए हैं. इंग्लैंड के बैलोन डी'ओर विजेता खिलाड़ी सर स्टेनले मैथ्यूज, 1956

सर बॉबी चार्ल्टन, 1966

केविन कीगन, 1978, 1979

माइकल ओवेन, 2001

हैरी केन - 2026 हैरी केन का प्रदर्शन

हैरी केन ने पिछले सीजन में शानदार गोल करने के दम पर ये अवॉर्ड अपने नाम किया. पिछले सीजन में केन ने अपने क्लब और देश के लिए कुल 73 गोल किए, वह यूरोप के टॉप स्कोरर रहे, और जर्मनी तथा वर्ल्ड कप में गोल करने के कई रिकॉर्ड भी तोड़े. वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी की और टीम को तीसरा स्थान दिलाया. हैरी केन (IANS) फीफा वर्ल्ड कप में, केन ने 6 गोल किए और गैरी लिनेकर को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. इसके साथ ही, वह वर्ल्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप पांच खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए. वे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गए थे, लेकिन तीसरे स्थान के लिए उन्होंने एम्बाप्पे की फ्रांस को हरा दिया. यह 60 वर्षों में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था. हैरी केन (IANS) केन ने क्या कहा?

अवॉर्ड जीतने के बाद हैरी केन ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे और भी बहुत कुछ है. अपने शुरुआती करियर के संघर्षों को याद करते हुए, केन ने युवा लड़के-लड़कियों के लिए एक संदेश में कहा, 'कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है. जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, तब भी मेहनत करते रहना, उतार-चढ़ाव से गुजरना, और धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा खुद पर विश्वास रखकर सीखना बहुत जरूरी है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा सफर आसान नहीं था. मैं ऐसा बच्चा नहीं था जो सीधे टॉप पर पहुंच गया हो. मुझे भी बुरे दौर से गुजरना पड़ा. आज मैं जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना हूं, उसके लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है. मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी.' स्पेन की स्टार महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलास (AP)