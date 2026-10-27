बैलोन डी'ओर विजेता का हुआ ऐलान, इंग्लैंड के कप्तान ने मारी बाजी, यमाल को भी मिला बड़ा अवॉर्ड
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन 25 साल में 'बैलोन डी'ओर' जीतने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर बन गए.
Published : October 27, 2026 at 10:25 AM IST
Ballon d'Or 2026 Winner: फुटबॉल की दुनिया के प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक 'बैलोन डी'ओर 2026' के विजेता का ऐलान कर दिया गया है. सोमवार, 26 अक्टूबर की रात को लंदन में आयोजित अवॉर्ड शो में इसके विनर का ऐलान किया गया. पुरुष में ये अवॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने जीता जबकि महिलाओं में ये सम्मान स्पेन की स्टार एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया. बता दें कि ये बड़ा अवॉर्ड पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है.
बैलोन डी'ओर के नॉमिनीज में 33 वर्षीय हैरी केन के साथ साथ फ्रांस के काइलियन एम्बाप्पे, स्पेन के लैमिन यमाल, 2024 के विजेता रॉड्री और रिकॉर्ड आठ बार के विजेता लियोनेल मेसी समेत कुल 30 खिलाड़ी शामिल थे.
25 साल बाद
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने बैलोन डी'ओर जीतकर इतिहास रच दिया है. वो 25 वर्षों में ये अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर बन गए. आखिरी बार इंग्लैंड के माइकल ओवेन ने ये अवॉर्ड 2001 में जीता था. इसके अलावा, केन बैलोन डी'ओर जीतने वाले इंग्लैंड के पांचवें फुटबॉलर बन गए हैं.
इंग्लैंड के बैलोन डी'ओर विजेता खिलाड़ी
- सर स्टेनले मैथ्यूज, 1956
- सर बॉबी चार्ल्टन, 1966
- केविन कीगन, 1978, 1979
- माइकल ओवेन, 2001
- हैरी केन - 2026
हैरी केन का प्रदर्शन
हैरी केन ने पिछले सीजन में शानदार गोल करने के दम पर ये अवॉर्ड अपने नाम किया. पिछले सीजन में केन ने अपने क्लब और देश के लिए कुल 73 गोल किए, वह यूरोप के टॉप स्कोरर रहे, और जर्मनी तथा वर्ल्ड कप में गोल करने के कई रिकॉर्ड भी तोड़े. वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी की और टीम को तीसरा स्थान दिलाया.
फीफा वर्ल्ड कप में, केन ने 6 गोल किए और गैरी लिनेकर को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. इसके साथ ही, वह वर्ल्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप पांच खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए. वे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गए थे, लेकिन तीसरे स्थान के लिए उन्होंने एम्बाप्पे की फ्रांस को हरा दिया. यह 60 वर्षों में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था.
केन ने क्या कहा?
अवॉर्ड जीतने के बाद हैरी केन ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे और भी बहुत कुछ है. अपने शुरुआती करियर के संघर्षों को याद करते हुए, केन ने युवा लड़के-लड़कियों के लिए एक संदेश में कहा, 'कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है. जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, तब भी मेहनत करते रहना, उतार-चढ़ाव से गुजरना, और धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा खुद पर विश्वास रखकर सीखना बहुत जरूरी है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरा सफर आसान नहीं था. मैं ऐसा बच्चा नहीं था जो सीधे टॉप पर पहुंच गया हो. मुझे भी बुरे दौर से गुजरना पड़ा. आज मैं जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना हूं, उसके लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है. मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी.'
पुटेलास की हैट्रिक
स्पेन की स्टार महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलास ने तीसरा महिला बैलोन डी'ओर जीता. इसके साथ 32 वर्षीय मिडफील्डर ने स्पेन की अपनी साथी खिलाड़ी ऐताना बोनमती के तीन साल के दबदबे को खत्म कर दिया. पुटेलास ने लगातार दो सीजन - 2021 और 2022 - में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था.
लैमिन यमाल ने भी जीता बड़ा अवॉर्ड
इसके अलावा स्पेन के 19 वर्षीय लैमिन यमाल ने 'यंग टैलेंट ऑफ द ईयर' का पुरस्कार अपने नाम किया. इसके साथ वो इतिहास के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने लगातार तीन बार यह सम्मान हासिल किया है. यमाल ने 2024 और 2025 में भी बैलोन डी'ओर समारोह के दौरान यह पुरस्कार जीता था.
यमाल का प्रदर्शन
यमाल का बार्सिलोना के साथ 2025-26 का सीजन बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने क्लब की ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप जीत में मुख्य भूमिका निभाई. इस क्लब के लिए 45 मैचों में यमल ने 24 गोल किए और 18 असिस्ट दिए. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2025-26 सीजन के ला लीगा में 'बेस्ट प्लेयर' का पुरस्कार भी मिला.यमल ने वर्ल्ड कप में स्पेन का प्रतिनिधित्व भी किया. उन्होंने आठ मैचों में हिस्सा लिया और एक गोल किया, जबकि उनकी राष्ट्रीय टीम ने टूर्नामेंट का खिताब जीता.
बता दें कि 'यंग टैलेंट ऑफ द ईयर' के पुरस्कार को 'कोपा ट्रॉफी' के भी नाम से जाना जाता है. ये पुरस्कार 2018 में 'फ्रांस फुटबॉल' द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंडर-21 फुटबॉलर को सम्मानित करना है.
बैलोन डी'ओर क्या है?
'बैलोन डी'ओर' एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ 'गोल्डन बॉल' होता है. इसकी शुरुआत 1956 में फ्रांसीसी मैगजीन 'फ्रांस फुटबॉल' द्वारा की गई थी. इस अवॉर्ड को हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है. यह पुरस्कार पिछले सीजन के दौरान अपने क्लब और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के मतदान के आधार पर दिया जाता है.
बैलोन डी'ओर 2026 अवॉर्ड विनर्स
- पुरुष बैलोन डी'ओर: हैरी केन (इंग्लैंड)
- महिला बैलोन डी'ओर: एलेक्सिया पुटेलास (स्पेन)
- पुरुष 'यंग टैलेंट ऑफ द ईयर': लैमिन यमाल (स्पेन)
- महिला 'यंग टैलेंट ऑफ द ईयर': विक्की लोपेज (स्पेन)
- पुरुष 'गोलकीपर ऑफ द ईयर': उनाई सिमोन (स्पेन)
- महिला 'गोलकीपर ऑफ द ईयर': काटा कोल (स्पेन)
- पुरुष 'कोच ऑफ द ईयर': लुइस डे ला फुएंते (स्पेन)
- महिला 'कोच ऑफ द ईयर': पेरे रोमेउ (स्पेन)
- पुरुष 'क्लब ऑफ द ईयर': पेरिस सेंट-जर्मेन (फ्रांस)
- महिला 'क्लब ऑफ द ईयर': बार्सिलोना (स्पेन)
- पुरुष 'स्ट्राइकर ऑफ द ईयर': हैरी केन (इंग्लैंड)
- महिला 'स्ट्राइकर ऑफ द ईयर': चार्लिन कोराल (मैक्सिको)