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बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज का ऐलान, रोनाल्डो बाहर, मेसी समेत 30 खिलाड़ी लिस्ट में शामिल

मेसी समेत 30 खिलाड़ी बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज लिस्ट में शामिल ( IANS )