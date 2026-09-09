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बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज का ऐलान, रोनाल्डो बाहर, मेसी समेत 30 खिलाड़ी लिस्ट में शामिल

बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज लिस्ट में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

मेसी समेत 30 खिलाड़ी बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज लिस्ट में शामिल
मेसी समेत 30 खिलाड़ी बैलोन डी'ओर 2026 के नॉमिनीज लिस्ट में शामिल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:27 PM IST

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Ballon d'Or 2026 Nominees: फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवॉर्ड में से एक बैलोन डी'ओर (Ballon d'Or) के लिए नॉमिनीज का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले लियोनल मेसी को भी नॉमिनेट किया गया है. इसके अलावा इस लिस्ट में किलियन एम्बाप्पे, लैमिन यमाल, हैरी केन और पिछली बार ये अवॉर्ड जीतने वाले उस्मान डेम्बेले जैसे 30 स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

मेसी ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा
लियोनेल मेसी को 2026 के नॉमिनीज में शामिल किया गया है. जिसके साथ वो सबसे लंबे समय तक नॉमिनेशन लिस्ट में रहने वाले खिलाड़ी बन गए. मेसी 2006 से 2026 तक ये सफर तय करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम था, जो 2004 से 2022 तक फैला हुआ है.

रोनाल्डो ने 5 तो मेसी ने 8 बार जीता बैलोन डी'ओर का अवॉर्ड
रोनाल्डो ने 5 तो मेसी ने 8 बार जीता बैलोन डी'ओर का अवॉर्ड (IANS)

मेसी शामिल, रोनाल्डो बाहर
हैरान की बात ये है कि इस लिस्ट में मेसी शामिल हैं जबकि रोनाल्डो को लिस्ट से बाहर रखा गया है. लियोनेल मेसी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा आठ बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता है. उन्होंने 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023 में ये बड़ा अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं. उन्होंने ये बड़ा अवॉर्ड 5 बार (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) जीता है.

नॉमिनीज PSG का दबदबा
बैलोन डी'ओर 2026 के लिए 30 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट किया गया है. जिसमें फ्रेंच चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के 10 खिलाड़ी शामिल हैं. रियल मैड्रिड के चार खिलाड़ी हैं, जबकि बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख के भी कई खिलाड़ी लिस्ट में हैं. लिस्ट में PSG से अशरफ हकीमी, मार्क्विनहोस, नूनो मेंडेस, जोआओ नेव्स, फैबियन रुइज, विटिनहा और विलियम पाको शामिल हैं.

लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा आठ बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता है
लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा आठ बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता है (IANS)

अवॉर्ड के बड़े दावेदार
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन क्लब और देश के लिए 73 गोल करके शानदार प्रदर्शन के साथ इस रेस में शामिल हुए हैं. वहीं फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे एक और बड़े दावेदार हैं, जबकि स्पेन के लैमिन यमाल वर्ल्ड फुटबॉल में उभरते हुए स्टार बने हुए हैं. वहीं उस्मान डेम्बेले 2025 का अपना अवॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

बैलोन डी'ओर क्या है?
'बैलोन डी'ओर' एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ 'गोल्डन बॉल' होता है. इसकी शुरुआत 1956 में फ्रांसीसी मैगजीन 'फ्रांस फुटबॉल' द्वारा की गई थी. इस अवॉर्ड को हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है. यह पुरस्कार पिछले सीजन के दौरान अपने क्लब और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के मतदान के आधार पर दिया जाता है.

बैलन डी'ओर 2026 नॉमिनीज लिस्ट

  1. लियोनेल मेसी (इंटर मियामी)
  2. किलियन एम्बाप्पे (रियल मैड्रिड)
  3. ओस्मान डेम्बेले (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  4. एर्लिंग हालैंड (मैनचेस्टर सिटी)
  5. हैरी केन (बायर्न म्यूनिख)
  6. जूड बेलिंगहैम (रियल मैड्रिड)
  7. लैमिन यमाल (बार्सिलोना)
  8. अशरफ हकीमी (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  9. पाउ कुबारसी (बार्सिलोना)
  10. मार्क कुकुरेला (चेल्सी/रियल मैड्रिड)
  11. लुइस डियाज (बायर्न म्यूनिख)
  12. ब्रूनो फर्नांडीस (मैनचेस्टर यूनाइटेड)
  13. गेब्रियल (आर्सेनल)
  14. ख्विचा क्वारत्शेलिया (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  15. सादियो माने (अल नासर)
  16. मार्क्विनहोस (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  17. लुटारो मार्टिनेज (इंटर मिलान)
  18. नूनो मेंडेस (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  19. जोआओ नेवेस (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  20. माइकल ओलिसे (बायर्न म्यूनिख)
  21. विलियन पाचो (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  22. जूलियन क्विनोन्स (अल कादसिया)
  23. डेक्लान राइस (आर्सेनल)
  24. रोड्री (मैनचेस्टर सिटी/बार्सिलोना)
  25. फैबियन रुइज (पेरिस सेंट-जर्मेन)
  26. विलियम सलीबा (आर्सेनल)
  27. फेरान टोरेस (बार्सिलोना/पेरिस सेंट-जर्मेन)
  28. दयोट उपामेकानो (बायर्न म्यूनिख)
  29. विनीसियस जूनियर (रियल मैड्रिड)
  30. वितिन्हा (पेरिस सेंट-जर्मेन)

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