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ENG vs PAK टेस्ट मैच में गेंद के किए गए दो टुकड़े, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Ball Cut Into Two Pieces: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू हो गया है. पहले ही दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को 171 रनों पर ही समेट दिया, और दिन का खेल खत्म होने तक खुद 2 विकेट खोकर 112 रन बना लिए हैं.

गेंद के हुए दो टुकड़े

इंग्लैंड की तरफ से दो तेज गेंदबाज जोश टंग और ओली रॉबिन्सन ने मैच में पांच-पांच विकेट लेकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन-अप को ध्वस्त कर दिया. दरअसल क्रिकेट में पांच विकेट लेने पर गेंदबाज गेंद को अपने पास रख लेता है. लेकिन जब एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने पांच-पांच विकेट लिए तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अब क्या होगा और किस गेंदबाज को गेंद सौंपी जाएगी. उसके बाद दोनों गेंदबाजों ने बात करके एक अनुखा समाधान निकाला. जोश ने गेंद को दो टुकड़े करने का आइडिया दिया जिसकी वजह से गेंद के दो टुकड़े करके दोनों ही गेंदबाजों को दे दिया गया.