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त्रीसा-गायत्री सेमीफाइनल में पहुंचीं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक पक्का किया

नई दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान, भारत की गायत्री गोपीचंद पुलेला (आगे) और त्रीसा जॉली, चीन के खिलाफ महिला डबल्स बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल मैच खेलती हुईं. ( PTI )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : भारत की त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शुक्रवार को यहां पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए महिला युगल क्वार्टरफाइनल में चीन की जिया यी फैन और झांग शू जियान को हराकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक पक्का किया. भारत की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एक घंटे नौ मिनट तक चले मैच में 16-21 21-15 21-13 से जीत हासिल की. उन्होंने अंतिम चार में पहुंचकर अपने लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया. भारत ने पिछली बार 2011 में महिला युगल में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था. तब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था. भारतीय जोड़ी ने घरेलू दर्शकों के अपार समर्थन के बीच पहला गेम हारने के बाद बेहतर स्मैश और साफ-सुथरे नेट प्ले के दम पर मैच का रुख पलट दिया. भारतीय टीम इस मैच में चीन की प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 0-3 के रिकॉर्ड के साथ उतरी थी. त्रीसा और गायत्री शुरुआत में 1-6 से पिछड़ गईं, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार छह अंक हासिल करके स्कोर 8-9 कर दिया. चीन की टीम ने हालांकि इंटरवल तक तीन अंक की बढ़त बना ली थी. भारतीय जोड़ी ने अपना संघर्ष जारी रखा और कुछ बेहतरीन रैलियों के बाद 13-15 के स्कोर पर चीनी खिलाड़ियों के करीब पहुंच गई. हालांकि झांग और जिया ने 17-14 की बढ़त हासिल करने के बाद पहला गेम जीत लिया.