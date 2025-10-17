बैडमिंटन के कोर्ट पर 'डी राजवीर' का राज, अंडर 13 में झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व!
झारखंड के बच्चों का रुझान खेल के प्रति बढ़ता जा रहा है. गिरिडीह का एक किशोर भी लगातार बेहतर कर रहा है.
Published : October 17, 2025 at 7:23 PM IST
गिरिडीहः 12 साल का डी राजवीर कक्षा 7 में पढ़ता है. इतनी कम उम्र में ही राजवीर ने अपनी अलग पहचान बना ली है. राजवीर बैडमिंटन का बेहतरीन खिलाड़ी है और अंडर 13 में इसकी ऑल इंडिया रेंकिंग 16 है.
अगस्त माह में मुंबई ने हुए ऑल इंडिया रेंकिंग में राजवीर क्वार्टर फाइनल तक का सफर कर चुका था. इस बीच झारखंड में आयोजित हुए योनेक्स सनराइज झारखंड स्टेट मिनी एंड सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर- 13 एकल वर्ग का चैंपियन बन गया. इसी प्रतियोगिता के युगल वर्ग में राजवीर उपविजेता रहा है. चूंकि लोहरदगा में आयोजित यह प्रतियोगिता राज्यस्तरीय सलेक्शन ट्रायल भी था.
ऐसे में प्रतियोगिता में विजयी रहे राजवीर का चयन नेशनल गेम के लिए हुआ है. 26 से 29 नवंबर को बिहार में आयोजित नेशनल लेवल गेम में राजवीर अंडर- 13 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे. सीसीएल डीएवी में पढ़नेवाले किशोर से ईटीवी भारत संवाददाता अमरनाथ सिन्हा ने खास बातचीत की.
ओलंपिक में गोल्ड लाना है लक्ष्य
ईटीवी से बातचीत में राजवीर ने बताया कि बैडमिंटन ही उसकी जान है. उसका लक्ष्य देश के किए ओलंपिक खेलना और गोल्ड मेडल जीतना है. वह इसे लेकर काफी गंभीर हैं. वर्तमान में वह पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद से तैयारी करते हैं.
राजवीर का कहना है वह इससे पहले कई प्रतियोगिता में शामिल हुए और जीत भी हासिल की. इससे पहले अंडर- 11 में वह नेशनल खेल चुके हैं. आगे भी वह खूब मेहनत करेंगे और बेहतरीन खेल दिखाएंगे. राजवीर ने बताया कि उनके पिता दिलीप मंडल सीसीएल गिरिडीह में काम करते हैं. उनके पिता का भी भरपूर सहयोग रहता है. इसके अलावा माता का भी पूरा सहयोग है. वह देश के लिए बेहतर करना चाहता है.
पिता की आंखों में उम्मीद
पुत्र राजवीर बेहतरीन खेल रहा है तो पिता दिलीप मंडल की आंखों में उम्मीद की किरण दिख रही है. ईटीवी भारत संवादताता ने दिलीप से भी बात की. दिलीप ने बताया कि पुत्र राजवीर ने काफी मेहनत की है. अब वह फिर से नेशनल खेलने जा रहा है. पूरे परिवार को यह उम्मीद है कि राजवीर एक दिन न सिर्फ देश के लिए खेलेगा बल्कि देश का मान भी बढ़ाएगा.
डी राजवीर के इस प्रदर्शन पर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी बधाई दी है. जबकि जिला के डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार ने भी राजवीर को शाबासी दी है.
