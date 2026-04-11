बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप: आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर-1 को दी मात, 61 साल बाद फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास
Badminton Asia Championships 2026: आयुष शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर-4 के खिलाड़ी को मात दी थी.
Published : April 11, 2026 at 1:02 PM IST
Ayush Shetty Enters Final: भारतीय शटल आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. वो टूर्नामेंट के मेंस सिंगल में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे और 1965 के बाद यहां तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. 1965 में दिनेश खन्ना ने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे.
आयुष शेट्टी का शानदार कम्बैक
शनिवार को निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में आयुष ने वर्ल्ड नंबर - 1 और पेरिस 2024 के सिल्वर मेडलिस्ट कुनलावुत विटिडसर्न को हराकर चौंका दिया. वर्ल्ड में 25वीं रैंक वाले इस भारतीय खिलाड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और पहला सेट 10-21 से हारने के बाद लगातार दो सेट 21-19, 21-17 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली. यह मैच एक घंटा 15 मिनट तक चला.
After takind down WR7 in RO32 and WR4 in QF, giant killer Ayush Shetty (WR25, IND) takes down WR1 Vitisarn in three sets in Semi-Finals of Asian Championship'26.#BadmintonAsiaChampionships#AyushShetty pic.twitter.com/yqjKw8UzF6— Anshit (@AnshitSrivasta5) April 11, 2026
आयुष के लिए एक बड़ी उपलब्धि
यह जीत आयुष के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वह 2018 में एच.एस. प्रणॉय के बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बन गए हैं. इसने इस टूर्नामेंट में भारत के पोडियम पर पहुंचने के इंतजार को भी खत्म कर दिया. इससे पहले आखिरी मेडल 2023 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स टीम ने जीता था.
वर्ल्ड नंबर 4 को भी हराया
फाइनल तक का आयुष का सफर काफी शानदार रहा है. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ही सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने वर्ल्ड नंबर 4 जोनाथन क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से हराया था. यह इस इंडोनेशियाई स्टार के खिलाफ उनकी पहली जीत थी. टूर्नामेंट में इससे पहले, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 7 ली शी फेंग को सीधे गेम में हराया था और उसके बाद चीनी ताइपे के चिन यू जेन पर भी एक और मजबूत जीत हासिल की थी.
🏸Ayush Shetty script history ,beat world no 1 to become first Indian in 50 year to reach Asian Championship Final 🔥— Sports India (@SportsIndia3) April 11, 2026
Ayush Shetty (WR 25) defeat Kunlavut Vitidsarn 🇹🇭 (WR 1) to reach men single final
📌 Score - 10-21 21-19 21-17
3rd 🇮🇳 shuttler to enter the final of the BAC pic.twitter.com/RMy1poQdf9
सिंधु-लक्ष्य ने किया निराश
खास बात ये है कि इस टूर्नामेंट में दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पी.वी. सिंधु दूसरे राउंड में हार गईं, जबकि लक्ष्य सेन पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए, जिनसे भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थी. आयुष शेट्टी अब एक बड़ी उपलब्धि की दहलीज पर खड़े हैं. वे भारत की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और अपने करियर के सबसे बड़े खिताब के साथ अपने इस शानदार सफर को अंजाम तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए हैं.