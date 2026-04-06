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बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026: भारत को लगा बड़ा झटका, सात्विक-चिराग की जोड़ी टूर्नामेंट से हटी, लक्ष्य-सिंधु पर होगा दारोमदार

Badminton Asia Championship 2026: बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 7 से 12 अप्रैल 2026 तक निंगबो, चीन में शुरू होने वाला है.

स्टार भारतीय जोड़ी सात्विक-चिराग
स्टार भारतीय जोड़ी सात्विक-चिराग (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 4:56 PM IST

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निंगबो (चीन): बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप शुरू होने से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. सात्विक कंधे की चोट से उबर रहे हैं जिसके कारण इस स्टार भारतीय जोड़ी को टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ा. बता दें कि सात्विक और चिराग ने 2023 में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था.

भारतीय कोच टैन किम हेर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'सात्विक को अभी भी कुछ दर्द है, इसलिए वे इस सप्ताह नहीं खेल पाएंगे.' सात्विक के दाहिने कंधे में दर्द के कारण यह भारतीय जोड़ी स्विस ओपन में भी क्वार्टर फाइनल के मैच से भी हट गई थी.

लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु से उम्मीद
अब इस प्रतियोगिता में भारत का दारोमदार शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य सेन और अनुभवी पीवी सिंधु पर टिकी रहेंगी. यह दोनों इस प्रतियोगिता में एकल में देश के खिताब के 61 साल से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने की कोशिश करेंगे.

लक्ष्य ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में उपविजेता रहे थे जबकि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड जाते समय दुबई में फंस गई थीं, जिसके चलते उन्हें टूर्नामेंट से हटना पड़ा.

एशिया चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय
पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन दिनेश खन्ना एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 1965 में एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था.

चैंपियनशिप में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय
पुरुष एकल वर्ग में भी भारत के कुछ अन्य खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे. जिसमें एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी हैं. वहीं महिला एकल में सिंधु के अलावा उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और मालविका बंसोड़ हैं.

पुरुष युगल में हरिहरन आमसकारुनन व एमआर अर्जुन और पी कृष्णमूर्ति रॉय व साई प्रतीक की जोड़ी हैं. महिला युगल में अश्विनी भट व शिखा गौतम, त्रीसा जॉली व गायत्री गोपीचंद पुलेला और प्रिया कोंजेंगबम व श्रुति मिश्रा की जोड़ी है.

मिश्रित युगल में रोहन कपूर व गड्डे रूथविका शिवानी, अशिथ सूर्या व अमृता प्रमुथेश, और ध्रुव कपिला व तनीषा क्रैस्टो की भारतीय जोड़ी है.

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