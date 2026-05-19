भारत में खेलेंगे बाबर आजम! जानें कब और कहां हो सकता है मैच?
बिग बैश लीग (BBL) के आगामी सीजन का पहला मैच भारत में खेला जा सकता है.
Published : May 19, 2026 at 1:20 PM IST
BBL in India: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहली बार बिग बैश लीग (BBL) के आगामी सीजन का पहला मैच भारत में कराने पर विचार कर रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ऐतिहासिक मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा सकता है.
रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसी क्रम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को स्टेडियम का जायजा लेने के लिए चेन्नई में था. इस बीच उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मैच भी देखा, और इस मामले पर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के अधिकारियों के साथ अंतिम चर्चा भी की.
बता दें कि तमिलनाडु क्रिकेट संघ को इस साल की शुरुआत में यह प्रस्ताव मिला था और अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर छोड़ दिया था. TNCA के सूत्रों ने दावा किया कि बीसीसीआई से मंजूरी मिलने की संभावना है. अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब भारत में किसी विदेशी फ्रेंचाइजी लीग मैच का मैच होगा.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि कुछ भी तय हो गया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि इस मामले पर चर्चा हुई थी. प्रतिनिधि ने कहा, 'हम अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकते. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ मिलकर चेन्नई की संभावनाओं को तलाश रहे हैं. अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, और हम BCCI में अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.'
बाबर आजम के भारत में खेलने का मौका
अगर BCCI से इसे मंजूरी मिल जाती है, तो फिर बिग बैश लीग (BBL 2026-27) के 16वें सीजन का पहला मैच दिसंबर को दूसरे हफ्ते में चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां टूर्नामेंट की गत चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स और उपविजेता सिडनी सिक्सर्स आमने सामने होंगी. बता दें कि BBL में पाकिस्तान के भी कई बड़े खिलाड़ी भाग लेते हैं. उनमें से एक बाबर आजम हैं, जो सिडनी सिक्सर्स टीम का हिस्सा हैं. इसलिए वो अपनी टीम के साथ मैच खेलने के लिए भारत आ सकते हैं.