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भारत में खेलेंगे बाबर आजम! जानें कब और कहां हो सकता है मैच?

BBL in India: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहली बार बिग बैश लीग (BBL) के आगामी सीजन का पहला मैच भारत में कराने पर विचार कर रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ऐतिहासिक मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा सकता है.

रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसी क्रम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को स्टेडियम का जायजा लेने के लिए चेन्नई में था. इस बीच उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मैच भी देखा, और इस मामले पर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के अधिकारियों के साथ अंतिम चर्चा भी की.

बता दें कि तमिलनाडु क्रिकेट संघ को इस साल की शुरुआत में यह प्रस्ताव मिला था और अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर छोड़ दिया था. TNCA के सूत्रों ने दावा किया कि बीसीसीआई से मंजूरी मिलने की संभावना है. अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब भारत में किसी विदेशी फ्रेंचाइजी लीग मैच का मैच होगा.