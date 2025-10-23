ETV Bharat / sports

टी20 में बाबर आजम की हुई वापसी, कई खिलाड़ियों का कटा पत्ता

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ आगामी सफेद गेंद की सीरीज और श्रीलंका व जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टी20 और 16 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है. इस सीरीज में बाबर आजम, अब्दुल समद और नसीम शाह की वापसी होगी. जबकि फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की एकदिवसीय मैचों के लिए टीम में वापसी हुई है. इसके अलावा, उस्मान तारिक टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में एकमात्र अनकैप्ड खिलाड़ी हैं. इसके अलावा एशिया कप 2025 का हिस्सा रहने वाले फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मोकिम को टी20 टीम से बाहर करके रिजर्व खिलाड़ियों कि लिस्ट में डाल दिया गया है. बाबर, जिन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और एशिया कप 2025 सीरीज के लिए टीम से बाहर थे. इस बीच, सलमान अली आगा को टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है और शाहीन शाह अफरीदी पहली बार एकदिवसीय मैचों में राष्ट्रीय टीम की कमान संभालेंगे. पाकिस्ता की आगामी सीरीज

पाकिस्तान जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका से दो टेस्ट मैचो की घरेलू श्रृंखला खेल रहा है. पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरे टेस्ट में उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद वो तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय और एकदिवसीय श्रृंखला में इसी टीम से भिड़ेगा, जिसके बाद वह श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला की मेजबानी करेगा.