टी20 में बाबर आजम की हुई वापसी, कई खिलाड़ियों का कटा पत्ता

Pakistan T20 squad: पाकिसतान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है.

Published : October 23, 2025 at 1:54 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ आगामी सफेद गेंद की सीरीज और श्रीलंका व जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टी20 और 16 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है.

इस सीरीज में बाबर आजम, अब्दुल समद और नसीम शाह की वापसी होगी. जबकि फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की एकदिवसीय मैचों के लिए टीम में वापसी हुई है. इसके अलावा, उस्मान तारिक टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में एकमात्र अनकैप्ड खिलाड़ी हैं.

इसके अलावा एशिया कप 2025 का हिस्सा रहने वाले फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मोकिम को टी20 टीम से बाहर करके रिजर्व खिलाड़ियों कि लिस्ट में डाल दिया गया है.

बाबर, जिन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और एशिया कप 2025 सीरीज के लिए टीम से बाहर थे.

इस बीच, सलमान अली आगा को टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है और शाहीन शाह अफरीदी पहली बार एकदिवसीय मैचों में राष्ट्रीय टीम की कमान संभालेंगे.

पाकिस्ता की आगामी सीरीज
पाकिस्तान जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका से दो टेस्ट मैचो की घरेलू श्रृंखला खेल रहा है. पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरे टेस्ट में उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद वो तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय और एकदिवसीय श्रृंखला में इसी टीम से भिड़ेगा, जिसके बाद वह श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला की मेजबानी करेगा.

इसके बाद, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे 2026 के टी20 विश्व कप की तैयारी के तहत एक टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला में आमने-सामने होंगे. मूल रूप से, अफगानिस्तान इस त्रिकोणीय श्रृंखला में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा तीसरी टीम थी. हालांकि, अपने मेजबान देश के साथ चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण उन्होंने श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जबकि एकदिवसीय श्रृंखला 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी.

एकदिवसीय श्रृंखला के बाद, 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीन अतिरिक्त एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे. इसके बाद, 17 से 29 नवंबर तक टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जाएगी, जिसके मैच रावलपिंडी और लाहौर के विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे.

पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम

टी20 टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

रिजर्व: फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मोकिम

वनडे टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान अली आगा

