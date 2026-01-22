ETV Bharat / sports

बाबर आजम BBL को बीच में छोड़कर पाकिस्तान हुए रवाना, जानें इसके पीछे की वजह

Babar Azam leaves BBL: बिग बैश लीग में पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम का 103 का स्ट्राइक रेट उनकी टीम के लिए चिंता का विषय था.

बाबर आजम
बाबर आजम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 2:26 PM IST

सिडनी: पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने बिग बैश लीग (BBL 15) को बीच में छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं. उनकी टी सिडनी सिक्सर्स ने गुरुवार को बताया कि बाबर आजम बिग बैश लीग (BBL 15) के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वह आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी के लिए अपनी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं. सिक्सर्स ने कंफर्म किया है कि डेनियल ह्यूजेस टीम में बाबर की जगह लेंगे और ओपनर के तौर पर टीम में खेलेंगे.

BBL में बाबर आजम का प्रदर्शन
सिक्सर्स ने एक बयान में कहा, 'बाबर आजम को आने वाले इंटरनेशनल मैचों से पहले पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुलाया गया है. वह BBL 15 फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.' बता दें कि बाबर आजम ने मौजूदा बिग बैश लीग में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 202 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 103.06 रहा, जो टीम के लिए चिंता का विषय भी था.

बाबर आजम ने फैंस को कहा धन्यवाद
बाबर आजम ने BBL क्लब में रहने के दौरान अपने सपोर्ट के लिए सभी फैंस को धन्यवाद भी दिया. सिक्सर्स द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, मुझे टीम में शामिल करने के लिए सिडनी सिक्सर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद. सभी लड़कों और सभी कोचों के साथ मैंने अपने समय का बहुत आनंद लिया. दुर्भाग्य से, अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी होगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मुझे घर ले जानी हैं. बहुत सी पॉजिटिव चीजें, इसलिए मैंने इसका बहुत आनंद लिया. खासकर, सिडनी सिक्सर्स के फैन्स का धन्यवाद; हमेशा सपोर्ट रहता है, बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस माहौल का बहुत आनंद लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद.'

पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज
बता दें कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अभियान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ श्रीलंका में शुरू करेगा. इससे पहले वो इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 29 जनवरी से अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे.

