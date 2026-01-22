ETV Bharat / sports

बाबर आजम BBL को बीच में छोड़कर पाकिस्तान हुए रवाना, जानें इसके पीछे की वजह

बाबर आजम ( IANS PHOTO )

सिडनी: पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने बिग बैश लीग (BBL 15) को बीच में छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं. उनकी टी सिडनी सिक्सर्स ने गुरुवार को बताया कि बाबर आजम बिग बैश लीग (BBL 15) के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वह आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी के लिए अपनी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं. सिक्सर्स ने कंफर्म किया है कि डेनियल ह्यूजेस टीम में बाबर की जगह लेंगे और ओपनर के तौर पर टीम में खेलेंगे. BBL में बाबर आजम का प्रदर्शन

सिक्सर्स ने एक बयान में कहा, 'बाबर आजम को आने वाले इंटरनेशनल मैचों से पहले पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुलाया गया है. वह BBL 15 फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.' बता दें कि बाबर आजम ने मौजूदा बिग बैश लीग में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 202 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 103.06 रहा, जो टीम के लिए चिंता का विषय भी था.