पाकिस्तान की वनडे टीम का हुआ ऐलान, दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर, छह अनकैप्ड खिलाड़ी टीम में शामिल

Pakistan ODI Team: पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ 11 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया है. यह फैसला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद लिया गया है, जहां वे सुपर 8 स्टेज से बाहर हो गए थे.

बाबर का वनडे में प्रदर्शन

बाबर ने 2025 में 17 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 77.16 के स्ट्राइक रेट से 544 रन बनाए. हालांकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की पिछली वनडे सीरीज में शतक लगाया था, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके हालिया फॉर्म के आधार पर अलग दिशा में जाने का फैसला किया. उन्हें बाहर करने की वजह पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना है, जिनमें से कुछ ने व्हाइट-बॉल क्रिकेट से लंबे समय के ब्रेक की मांग की है. 31 साल के बाबर का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जहां उन्होंने बल्ले से चार मैचों में सिर्फ 91 रन बनाए.

फखर, साइम और नसीम भी टीम से बाहर

इसके अलावा वनडे टीम से ओपनर फखर जमान, जिन्होंने पिछले वनडे में हाफ-सेंचुरी लगाई थी और T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था, उन्हें भी बाहर कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के लिमिटेड-ओवर्स सेटअप में बदलाव का संकेत मिलता है. युवा बैटर साइम अयूब और पेसर नसीम शाह भी टीम से बाहर हैं. साइम हाल के मैचों में लगातार अच्छा नहीं खेल पाए और वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया, जबकि नसीम भी टीम में नहीं हैं क्योंकि सिलेक्टर्स ने टीम में फेरबदल किया है.