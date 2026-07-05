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पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव, शान मसूद से छिनी कप्तानी, इस दिग्गज को बनाया गया नया कैप्टन

Pakistan Test Squads: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. शान मसूद से टेस्ट टीम की कप्तानी छीनने के बाद एक बार फिर टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार (5 जुलाई) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेस्ट टीम का ऐलान किया. जो टीम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करने वाली है.

पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज (25 जुलाई से 6 अगस्त) और इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज (19 अगस्त से 13 सितंबर) खेलेगी.

बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी

31 वर्षीय बाबर ने नवंबर 2023 में भारत में हुए वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद सभी फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, मार्च 2024 में वे पाकिस्तान के ODI और T20I कप्तान के तौर पर लौटे थे, लेकिन उनका यह कार्यकाल छोटा रहा. बाबर ने अक्टूबर 2024 में फिर से व्हाइट-बॉल कप्तानी छोड़ दी, जिससे सिर्फ छह महीने बाद ही उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया. अब उनकी नई नियुक्ति के साथ वे टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ दो मुश्किल विदेशी दौरों की तैयारी कर रहा है.