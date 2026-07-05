ETV Bharat / sports

पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव, शान मसूद से छिनी कप्तानी, इस दिग्गज को बनाया गया नया कैप्टन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया.

पाकिस्तान की टेस्ट टीम
पाकिस्तान की टेस्ट टीम (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Test Squads: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. शान मसूद से टेस्ट टीम की कप्तानी छीनने के बाद एक बार फिर टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार (5 जुलाई) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेस्ट टीम का ऐलान किया. जो टीम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करने वाली है.

पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज (25 जुलाई से 6 अगस्त) और इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज (19 अगस्त से 13 सितंबर) खेलेगी.

बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी
31 वर्षीय बाबर ने नवंबर 2023 में भारत में हुए वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद सभी फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, मार्च 2024 में वे पाकिस्तान के ODI और T20I कप्तान के तौर पर लौटे थे, लेकिन उनका यह कार्यकाल छोटा रहा. बाबर ने अक्टूबर 2024 में फिर से व्हाइट-बॉल कप्तानी छोड़ दी, जिससे सिर्फ छह महीने बाद ही उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया. अब उनकी नई नियुक्ति के साथ वे टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ दो मुश्किल विदेशी दौरों की तैयारी कर रहा है.

चार नए खिलाड़ियों को मिला मौका
चयनकर्ताओं ने चार नए खिलाड़ियों को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है. जिसमें लेफ्ट-आर्म स्पिनर अली उस्मान, दाएं हाथ के बल्लेबाज मुहम्मद अवैस जफर, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उबैद शाह और विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद गाजी गोरी का नाम शामिल है.

वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम
बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह.

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम
बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद अवैस जफर, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील (फिटनेस पर निर्भर), शान मसूद और उबैद शाह.

वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल

  • 25-29 जुलाई – पहला टेस्ट, ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, तारोबा
  • 2-6 अगस्त – दूसरा टेस्ट, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन

इंग्लैंड सीरीज का शेड्यूल

  • 19-23 अगस्त – पहला टेस्ट, लीड्स
  • 27-31 अगस्त – दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स
  • 9-13 सितंबर – तीसरा टेस्ट, बर्मिंघम

TAGGED:

PAKISTAN TEST SQUADS
BABAR AZAM NEWS
PAK VS WI TEST SERIES 2026
PAK VS ENG TEST SERIES 2026
BABAR AZAM TEST CAPTAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.