16 हजार इंटरनेशनल रन बनाकर बाबर आजम ने रचा इतिहास, ये कारनामा कर बनें पकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज
बाबर आजम 16 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले वर्ल्ड के 35वें बल्लेबाज हैं जबकि विराट कोहली लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.
Published : October 19, 2026 at 1:52 PM IST
16000 International Runs: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन पूरे करने वालों की विशेष लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बाबर ने ये उपलब्धि अपने देश में खेली जा रही वनडे ट्राई-सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की.
पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के पूर्व कप्तान बाबर को मैच शुरू होने से पहले इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी, और उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में ही बहुत जल्दी ये रन बना लिए. बाबर ने मैच में 57 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे. इस मैच में पाकिस्तान ने 37 रनों से जीत दर्ज की. क्योंकि श्रीलंका 305 रनों के जवाब में 48.1 ओवर में 268 रनों पर ही ढेर हो गया.
पाकिस्तान के पांचवें क्रिकेटर बने
बाबर आजम ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज हैं. इससे पहले जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम-उल-हक और यूनिस खान तीनों फॉर्मेट में 16000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं. खास बात ये है कि वो इस आंकड़े तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 16000 रन पूरे करने के लिए 399 पारियां लीं. जबकि मोहम्मद यूसुफ (388 पारियां) और जावेद मियांदाद ने 398 पारियों में ही ये आंकड़ा हासिल कर लिया था.
16000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी
- इंजमाम-उल-हक: 20541 रन, 495 मैच
- यूनिस खान: 17790 रन, 408 मैच
- मोहम्मद यूसुफ: 17134 रन, 374 मैच
- जावेद मियांदाद: 16213रन, 357 मैच
- बाबर आजम: 16038 रन, 355 मैच
विराट कोहली पहले नंबर
वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज 16000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. उन्होंने ये उपलब्धि 350 पारियों में ही हासिल कर ली थी. जबकि दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम आमला हैं. जिन्होंने 363 पारियों में ही ये जादूई आंकड़ा छू लिया था.
सबसे तेज 16,000 इंटरनेशन रन बनाने वाले
- विराट कोहली (भारत): 350 पारियां
- हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका): 363 पारियां
- जो रूट (इंग्लैंड): 368 पारियां
- ब्रायन लारा (वेस्ट इंडीज़): 374 पारियां
- सचिन तेंदुलकर (भारत): 376 पारियां
वर्ल्ड के 35वें खिलाड़ी
वर्ल्ड में अब तक 34 खिलाड़ी 16 हजार इंटरनेशनल रन बना चुके हैं. इस लिस्ट में शामिल होने वाले बाबर आजम 35वें खिलाड़ी हैं. जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग, सनथ जयसूर्या, महेला जयवर्धने, जैक्स कैलिस, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैस दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.
सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज
- सचिन तेंदुलकर (भारत) 34357रन, 664 मैच
- विराट कोहली (भारत) 28527 रन, 565 मैच
- कुमार संगाकारा (श्रीलंका) 28016 रन, 594 मैच
- रिकी पॉन्टिंग (ऑस्ट्रेलिया) 27483 रन, 560 मैच
- महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 25957 रन, 652 मैच