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16 हजार इंटरनेशनल रन बनाकर बाबर आजम ने रचा इतिहास, ये कारनामा कर बनें पकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

बाबर आजम ने 16 हजार इंटरनेशनल रन बनाकर रचा इतिहास ( IANS )

16000 International Runs: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. ​​वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन पूरे करने वालों की विशेष लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बाबर ने ये उपलब्धि अपने देश में खेली जा रही वनडे ट्राई-सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की.

पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के पूर्व कप्तान बाबर को ​​मैच शुरू होने से पहले इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी, और उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में ही बहुत जल्दी ये रन बना लिए. बाबर ने मैच में 57 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे. इस मैच में पाकिस्तान ने 37 रनों से जीत दर्ज की. क्योंकि श्रीलंका 305 रनों के जवाब में 48.1 ओवर में 268 रनों पर ही ढेर हो गया.

पाकिस्तान के पांचवें क्रिकेटर बने

बाबर आजम ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज हैं. इससे पहले जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम-उल-हक और यूनिस खान तीनों फॉर्मेट में 16000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं. खास बात ये है कि वो इस आंकड़े तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 16000 रन पूरे करने के लिए 399 पारियां लीं. जबकि मोहम्मद यूसुफ (388 पारियां) और जावेद मियांदाद ने 398 पारियों में ही ये आंकड़ा हासिल कर लिया था. बाबर आजम (IANS) 16000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजमाम-उल-हक: 20541 रन, 495 मैच

यूनिस खान: 17790 रन, 408 मैच

मोहम्मद यूसुफ: 17134 रन, 374 मैच

जावेद मियांदाद: 16213रन, 357 मैच

बाबर आजम: 16038 रन, 355 मैच