आयुष शेट्टी का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में धमाकेदार आगाज, वर्ल्ड नंबर-1 को हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर
भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हरा दिया.
Published : August 17, 2026 at 8:03 PM IST
BWF World Championships 2026: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले ही दिन बड़ा उलट फेर देखने को मिला, जब भारतीय शटलर आयुष शेट्टी मौजूदा चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 शी युकी को पहले राउंड में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.
जबरदस्त स्मैश और बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए, 21 साल के आयुष शेट्टी ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. उन्होंने चीन के शी युकी को चैंपियनशिप के पहले राउंड में 21-14, 13-21, 21-19 से हराया.
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ये कर्नाटक के करकला के रहने वाले आयुष शेट्टी का वर्ल्ड चैंपियनशिप में धमाकेदार डेब्यू है. इसके अलावा यह आयुष की शी युकी के खिलाफ लगातार तीन हार के बाद पहली जीत थी. इंदिरा गांधी इंडोर (IGI) स्टेडियम में सोमवार शाम को खेले गए मैच में पहले गेम में आयुष ने शी को 21-14 से मात दी.
लेकिन दूसरे गेम में वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी ने 21-13 से शानदार जीत दर्ज करके एक-एक से बराबर कर दिया. हालांकि, निर्णायक गेम में आयुष ने अपनी लय पकड़ ली और जबरदस्त स्मैश लगाने लगे. तीसरे गेम में आयुष ने कमाल का खेल दिखाया और एक के बाद एक विनिंग शॉट लगाकर शी को 21-19 से हरा दिया.
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पीवी सिंधु ने भी जीत से किया आगाज
इससे पहले पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने अभियान की जबरदस्त शुरुआत की. उन्होंने आयरलैंड की सोफिया नोबल को सिर्फ 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराकर महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई.
दोनों खिलाड़ियों के अनुभव में साफ अंतर दिख रहा था. 2019 में बेसल में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली 31 साल की सिंधु ने रैलियों पर नियंत्रण रखा और 21 साल की आयरिश खिलाड़ी को कोई भी लगातार लय हासिल नहीं करने दी.
सिंधु उन तीन भारतीय खिलाड़ियों में से एक थीं जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट के पहले दिन जीत हासिल की है. इससे पहले, महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9, 21-13 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई.
एम.आर.अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन ने भी पुरुषों के डबल्स में अगले दौर में जगह बनाई, हालांकि उनका पहले दौर का मैच समय से पहले ही खत्म हो गया. जब आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के खिलाफ भारतीय जोड़ी 21-16, 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरिश जोड़ी चोट के कारण मैच से हट गई.