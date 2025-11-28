ETV Bharat / sports

मुश्ताक अहमद T20 चैंपियनशिप; आयुष म्हात्रे ने शतक लगा बनाया विश्व कीर्तिमान, हिटमैन रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा का पुराना रिकॉर्ड : रोहित ने 2006 में टी20 में अपना पहला शतक लगाकर यह उपलब्धि हासिल की थी, जब वे मुंबई के लिए खेल रहे थे. आयुष ने इसे 1 साल से ज्यादा की उम्र से पीछे छोड़ दिया.

वहीं आयुष म्हात्रे ने इस शतक के साथ 18 साल और 135 दिन की उम्र में सभी तीनों फॉर्मेट्स (फर्स्ट-क्लास, लिस्ट-ए और टी20) में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा का 19 साल पहले का रिकॉर्ड (19 साल और 339 दिन की उम्र में हासिल किया गया) तोड़ दिया. यह एक विश्व रिकॉर्ड है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 192 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में मुंबई ने 17.5 ओवर में मात्र तीन विकेट खोकर 194 रन का लक्ष्य हासिल किया. आयुष म्हात्रे ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 53 गेंद में 8 छक्कों की मदद से 110 रन की नाबाद पारी खेली. जबकि भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में 35 रन बनाए. चार चौके और एक छक्का लगाया. भारतीय टीम में ही शामिल शिवम दुबे ने भी मात्र 19 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के की मदद से 39 रन का योगदान दिया.

लखनऊ : मुश्ताक अहमद T20 चैंपियनशिप में आयुष म्हात्रे के रिकॉर्ड तोड़ शतक और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी से मुंबई ने शानदार जीत दर्ज की. एक दिन पहले भारतीय अंदर-19 टीम के कप्तान बनाए गए आयुष म्हात्रे ने शानदार शतक लगाया. मुंबई ने इकाना स्टेडियम के बी ग्राउंड में शुक्रवार की शाम को विदर्भ को सात विकेट से पराजित कर दिया.

मुबंई टीम की शुरुआत रही खराब : विदर्भ के स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत खराब रही. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे शून्य पर एलबीडब्ल्यू हो गए. उस दौरान टीम का स्कोर 16 रन था. अजिंक्य को नलकंडे ने एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन भेज दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक तमोरे भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके.

सूर्यकुमार और आयुष ने संभाला मोर्चा : वह तीन गेंद में एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 21 रन पर दो विकेट गिरने के बाद पिच पर पहुंचे सूर्यकुमार यादव ने आयुष के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. मात्र 11.6 ओवर में टीम के स्कोर को 109 रन तक पहुंचा दिया. सूर्यकुमार यादव यश ठाकुर की गेंद पर राठौर के हाथों कैच आउट हो गए. उन्होंने 30 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए थे.

मुंबई की शानदार जीत (Photo Credit; Ekana Stadium Media Cell)

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए आयुष म्हात्रे : इसके बाद भारतीय टीम के धुआंधार बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान में उतरे. उन्होंने मात्र 19 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के की मदद से 39 रन बनाते हुए मुंबई को मात्र 17.5 ओवर में जीत दिला दी. आयुष म्हात्रे ने 53 गेंद में 8 चौक की मदद से 110 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

मुंबई टीम की शुरुआत खराब रही. (Photo Credit; Ekana Stadium Media Cell)

इससे पहले विदर्भ ने अपनी बल्लेबाजी की जब शुरुआत की तो अथर्व और अमन ने शानदार आगाज किया. पहला विकेट दसवें ओवर में 115 रन के स्कोर पर गिरा. इसके बाद बल्लेबाजी की यह तेजी कायम नहीं रही. टीम का इसको निर्धारित 20 ओवर में 192 रन तक ही सीमित रहा. विदर्भ के नौ खिलाड़ी आउट हो गए. मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने तीन ओवर में 29 रन देकर एक विकेट, अथर्व ने तीन ओवर में 30 रन देखकर दो विकेट, शिवम दुबे ने 4 ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट और साइरज पाटिल ने 4 ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिए.

यह भी पढ़ें : एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, आयुष म्हात्रे को बनाया गया कप्तान