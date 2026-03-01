AUSW vs INDW: तीसरा वनडे 185 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का किया व्हाइटवॉश
AUSW vs INDW: ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने तीसरे वनडे में 409 रन बनाने के बाद भारतीय महिला टीम को 224 रन पर ऑल आउट कर दिया.
Published : March 1, 2026 at 7:59 PM IST
होबार्ट: कप्तान एलिसा हीली के 158 रन और अलाना किंग की शानदार गेंदबाजी (4-33) की मदद से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 185 रनों से हरा दिया. रविवार (1 मार्च) को बेलेरिव ओवल में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे व अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 409 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर 45.1 ओवर में भारत की पारी को 224 रनों पर ही समेट दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया.
इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 409/7 का बड़ा स्कोर बनाया. कैप्टन एलिसा हीली ने अपने आखिरी वनडे मैच में 158 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेथ मूनी 106 रन बनाकर नाबाद रहीं.
भारत की शुरुआत खराब रही, स्मृति मंधाना दूसरे ओवर में निकोला कैरी की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. प्रतीक रावल और जेमिमा रोड्रिग्स ने पारी को फिर से संभालने की कोशिश की और दूसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़े. प्रतीका ने आठवें ओवर में आउट होने से पहले 21 गेंदों पर 27 रन बनाए.
A dominant win for Australia to cap off a memorable outing. 🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
Captain Alyssa Healy signed off her final ODI in style, Beth Mooney anchored the innings with a solid knock, and the bowlers wrapped it up with a clinical all-round effort.
A complete performance from the hosts.… pic.twitter.com/aGlBQseAkX
इसके बाद एश्ले गार्डनर ने जेमिमा को आउट किया, जिन्होंने 29 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 42 रन बनाए. कैप्टन हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल ने मिलकर 34 रन जोड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी वापसी की. हरलीन, हरमनप्रीत, ऋचा घोष और काश्वी गौतम पांच ओवर के अंदर आउट हो गईं, जिससे भारत एक समय 137/7 पर संघर्ष कर रहा था.
दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने आठवें विकेट के लिए 63 रन जोड़कर मैच को देर तक टाला. दीप्ति ने 47 गेंदों पर 29 रन बनाए, इससे पहले कि वह 40वें ओवर में अलाना किंग की गेंद पर बोल्ड हो गईं. राणा ने 44 रन बनाए, लेकिन जॉर्जिया वेयरहम ने आखिरी विकेट लिया और भारत 45.1 ओवर में ऑल आउट हो गया.
दिन की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और पहले पांच ओवर में 27 रन बनाए. भारत को शुरुआती सफलता तब मिली जब काश्वी गौतम ने फोएबे लिचफील्ड को 14 रन पर आउट किया. उसके बाद, एलिसा हीली और जॉर्जिया वोल ने दूसरे विकेट के लिए 104 रन की मजबूत पार्टनरशिप की.
वोल ने 42 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, इससे पहले कि वह 22वें ओवर में स्नेह राणा की गेंद पर हरलीन देओल को कैच दे बैठीं. हीली ने 49 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की और सिर्फ 76 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. 98 गेंदों में 158 रन बनाने के बाद वह आखिरकार 37वें ओवर में राणा की गेंद पर बोल्ड हो गईं.
इसके बाद बेथ मूनी ने पारी को संभाला. उन्होंने 54 गेंदों में अपना पचास रन पूरा किया और बाद में 82 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. मूनी 106 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का आंकड़ा पार किया और 409/7 का बड़ा स्कोर बनाया. ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर है.
संक्षिप्त स्कोर
ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 50 ओवर में 409/7
इंडिया महिला टीम को 45.1 ओवर में 224/10
नतीजा: भारत की 185 रनो से हार