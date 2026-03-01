ETV Bharat / sports

AUSW vs INDW: तीसरा वनडे 185 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का किया व्हाइटवॉश

होबार्ट: कप्तान एलिसा हीली के 158 रन और अलाना किंग की शानदार गेंदबाजी (4-33) की मदद से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 185 रनों से हरा दिया. रविवार (1 मार्च) को बेलेरिव ओवल में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे व अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 409 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर 45.1 ओवर में भारत की पारी को 224 रनों पर ही समेट दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया.

इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 409/7 का बड़ा स्कोर बनाया. कैप्टन एलिसा हीली ने अपने आखिरी वनडे मैच में 158 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेथ मूनी 106 रन बनाकर नाबाद रहीं.

भारत की शुरुआत खराब रही, स्मृति मंधाना दूसरे ओवर में निकोला कैरी की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. प्रतीक रावल और जेमिमा रोड्रिग्स ने पारी को फिर से संभालने की कोशिश की और दूसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़े. प्रतीका ने आठवें ओवर में आउट होने से पहले 21 गेंदों पर 27 रन बनाए.

इसके बाद एश्ले गार्डनर ने जेमिमा को आउट किया, जिन्होंने 29 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 42 रन बनाए. कैप्टन हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल ने मिलकर 34 रन जोड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी वापसी की. हरलीन, हरमनप्रीत, ऋचा घोष और काश्वी गौतम पांच ओवर के अंदर आउट हो गईं, जिससे भारत एक समय 137/7 पर संघर्ष कर रहा था.

दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने आठवें विकेट के लिए 63 रन जोड़कर मैच को देर तक टाला. दीप्ति ने 47 गेंदों पर 29 रन बनाए, इससे पहले कि वह 40वें ओवर में अलाना किंग की गेंद पर बोल्ड हो गईं. राणा ने 44 रन बनाए, लेकिन जॉर्जिया वेयरहम ने आखिरी विकेट लिया और भारत 45.1 ओवर में ऑल आउट हो गया.