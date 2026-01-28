ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026: क्वाटर फाइनल में हारकर भी जीत गए जोकोविच, जानें कैसे?

Novak Djokovic Into Semi Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वाटर फाइनल में नोवाक जोकोविच दो सेट हारने के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच गए.

नोवाक जोकोविच और लोरेंजो मुसेटी
नोवाक जोकोविच और लोरेंजो मुसेटी (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australian Open 2026: दस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के क्वाटर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने से बच गए, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी दो सेट जीत चुका था, लेकिन तीसरे सेट में वो चोटिल होकर कोर्ट से बाहर चला गया. जिसकी वजह से जोकोविच को वॉकओवर मिल गया और वो अपने करियर में 13वें बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए.

क्वाटर फाइनल में वर्ल्ड के पांचवें नंबर के खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी ने वर्ल्ड के चौथे नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर शुरू से ही हावी रहे, और इटली के मुसेटी पहले दो सेट 6-4 6-3 से अपने नाम करने में भी सफल रहे. जिसके बाद उनको मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए एक सेट जीतने की जरूरत थी.

तीसरे सेट में मुसेटी हुए चोटिल
लेकिन तीसरे सेट में चोट के कारण मुसेटी को परेशानी हुई. 23 साल के इस खिलाड़ी ने 1-2 से पीछे रहने पर मेडिकल टाइम-आउट लिया. उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी और आखिरकार उन्होंने मैच छोड़ने का फैसला किया. इस तरह, मैच का नाटकीय अंत हुआ, जिसमें मैच पर हावी रहने वाले खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा.

जोकोविच ने क्या कहा?
जोकोविच के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि वह आज रात निश्चित रूप से घर जा रहे थे. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, मुझे उसके (मुसेटी) लिए बहुत बुरा लग रहा है. वह आज अच्छा खेल रहे था. मैं आज रात मूल रूप से घर जा रहा था. मेरे साथ भी ऐसा ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर-फाइनल में हुआ है, यह बहुत ही बदकिस्मती की बात है. मैं सच में उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं. इसमें कोई शक नहीं कि आज वही विनर होने चाहिए थे.'

ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड
इससे पहले जोकोविच ने इसी टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32 में जीत दर्ज करके ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए थे. जोकोविच अब ग्रैंड स्लैम में 400 जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, उनके बाद स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और USA की सेरेना विलियम्स हैं.

ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी

  • नोवाक जोकोविच - 400
  • रोजर फेडरर - 369
  • सेरेना विलियम्स - 367
  • राफेल नडाल - 314
  • मार्टिना नवरातिलोवा - 306

ये भी पढ़ें

टेनिस खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका, जोकोविच ने उस प्लेयर यूनियन से इस्तीफा दे दिया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी

TAGGED:

NOVAK DJOKOVIC INTO SEMI FINAL
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026
नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026
नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड
AUSTRALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.