ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026: कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच को हराकर जीता पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन
Australian Open 2026 Final: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया.
Published : February 1, 2026 at 5:33 PM IST
Australian Open 2026 Final: कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के टाइटल मुकाबले में जीत हासिल की, मेलबर्न पार्क में खिताबी मुकाबले में 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रच दिया है. वो 22 साल की उम्र में चारो ग्रैंड स्लैम (ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन) जीतने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी बन गए हैं.
फाइनल मैच में 22 वर्षाीय अल्काराज को 38 वर्षीय जोकोविच ने कड़ी टक्कर दी. अल्काराज पहला सेट 6-2 से हार गए क्योंकि इस सेट में उनकी सर्विस दो बार टूटी. हालांकि, उन्होंने अगले तीन सेट 6-2, 6-4, और 7-5 से जीतकर अपना पहला खिताब जीता लिया.
VAMOS! pic.twitter.com/lZRKXUzGx2— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
यह युवाओं और अनुभव के बीच मुकाबला था, जिसमें टेनिस की दुनिया के उभरते सितारे 22 साल के खिलाड़ी का सामना एक अनुभवी खिलाड़ी से था, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं.
सर्बियाई खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आखिरकार दोनों की फिटनेस का अंतर दिखने लगा, और जोकोविच ने अपने विरोधी को चकमा देने के लिए ड्रॉप शॉट्स पर ध्यान देना बेहतर समझा. अल्काराज का कोर्ट कवरेज शानदार था, और इसने उन्हें लगातार तीन सेट जीतकर जीत हासिल करने में मदद की.
महिलाओं का सिंगल्स खिताब
वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिलाओं का सिंगल्स खिताब कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने जीता. उन्होंने तीन सेट तक चले मैच में एरीना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी.
ये एलेना रायबाकिना का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था. साथ ही, उन्होंने 2023 के फाइनल में उसी प्रतिद्वंद्वी से मिली हार का बदला भी ले लिया. इस जीत के साथ एलेना रायबाकिना को 19.05 करोड़ रुपये (AUD $3.5 मिलियन) की इनामी राशी प्राप्त की.