टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा
ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया.
Published : January 27, 2026 at 1:09 PM IST
Kane Richardson retirement: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज केन रिचर्डसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा की. जिसके साथ उनका 17 साल का क्रिकेट करियर का अंत हो गया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 वनडे इंटरनेशनल और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. वनडे में उनके नाम 39 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 45 विकेट हैं.
टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का थे हिस्सा
केन रिचर्डसन के क्रिकेट करियर में अंतरराष्ट्रीय सफलता, घरेलू खिताब और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग शामिल हैं. वो ऑस्ट्रेलिया की 2021 की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे. इसके अलावा घरेलू स्तर पर उन्होंने BBL के सीजन 8 में मेलबॉर्न रेनेगेड्स की चैंपियनशिप जीत में अहम भूमिका निभाई.
T20 World Cup winner and a Big Bash great has called time on his professional career after 17 seasons. https://t.co/Khq3bFIHi2— cricket.com.au (@cricketcomau) January 27, 2026
सबसे छोटे फॉर्मेट के अलावा, रिचर्डसन ने रेड- और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने 34 फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिसमें 102 विकेट लिए, और 98 लिस्ट ए मैचों में 153 विकेट लिए.
बिग बैश लीग के सफल गेंदबाज
रिचर्डसन बिग बैश लीग के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाजों में से एक के रूप में खेल को अलविदा कहा है. उन्होंने बिग गैश में 142 विकेट लिए, जिससे वह इस प्रतियोगिता में पुरुषों के ऑल-टाइम विकेट लेने वालों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने इस दौरान तीन क्लबों, एडिलेड स्ट्राइकर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व किया, और हर जगह अपनी गहरी छाप छोड़ी.
A statement from Kane Richardson, announcing his retirement. The ACA would like to congratulate Kane on an outstanding career. pic.twitter.com/pZp8Sbh0sG— Australian Cricketers' Association (@ACA_Players) January 27, 2026
केन रिचर्डसन का IPL करियर
34 वर्षीय इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी पहचान दिलाई. रिचर्डसन ने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के लिए खेला, जिसमें उन्होंने कुल 15 मैच में 19 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड में केंट और बर्मिंघम फीनिक्स के लिए खेले, और UAE में दुबई कैपिटल्स के लिए भी खेले. उन्होंने कुल 201 टी20 मैच में 241 विकेट लिए.