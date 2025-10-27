भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में नया स्पिनर शामिल, यहां देखें कंगारुओं का अपडेटेड टी20 स्क्वाड
Australia India T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी.
Published : October 27, 2025 at 2:55 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद टी20 सीरीज जीतने की तैयारी में लग गई है. पांच मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में लेग स्पिनर तनवीर सांघा को शामिल किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला शुरुआती मैचों में एडम जम्पा की अनुपलब्धता के कारण लिया है. जम्पा दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं, जिसकी वजह से वो सिडनी में हुए तीसरे वनडे के बाद अपने घर लौट गए.
तनवीर सांघा का टी20 करियर
शेष टी20 मैचों के लिए जम्पा की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण, तनवीर संघा की राष्ट्रीय टीम में वापसी के रास्ते खुल गए हैं. 23 वर्षीय सांघा ने आखिरी बार 2023 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था और उनके नाम सात मैच है, जिसमें दस विकेट शामिल हैं. वह वर्तमान में न्यू साउथ वेल्स के लिए चार मैचों में 10 विकेट लेकर वन-डे कप विकेट चार्ट में शीर्ष पर हैं. परिस्थितियों के अनुसार, सांघा बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुहनेमैन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की दोहरी स्पिन आक्रमण को मजबूती प्रदान करेंगे.
कई खिलाड़ियों का होगा रोटेशन
इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टी20I टीम में कई खिलाड़ियों का रोटेशन होगा, जोश हेजलवुड कैनबरा और सिडनी में पहले दो मैचों में खेलेंगे और फिर एशेज की तैयारी के लिए टीम छोड़ देंगे, जबकि सीन एबॉट होबार्ट में तीसरे मैच के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे. 20 वर्षीय अनकैप्ड तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन भी तीसरे टी20I से टीम में शामिल होंगे. अभी तक अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू नहीं करने वाले बियर्डमैन ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया का अपडेटेड टी20 स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (खेल 1-3 मैच), महली बियर्डमैन (खेल 3-5 मैच), बेन ड्वार्शुइस (खेल 4-5 मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (खेल 1-2 मैच), ग्लेन मैक्सवेल (खेल 3-5 मैच), टिम डेविड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा और तनवीर सांघा.
भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल
- पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)
- दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)
- तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)
- चौथा टी20: 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट)
- पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिस्बेन)