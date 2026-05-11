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IPL के बीच ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, स्क्वाड से 3 स्टार खिलाड़ी बाहर, जानें क्यों?

ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान ( IANS )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को स्क्वाड से बाहर रखा गया है. हालांकि ये तीनों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए कई नए चेहरों को टीम में शामिल किया है. जिसमें अंडर-19 विश्व कप 2026 के कप्तान ओली पीक और ऑलराउंडर लियाम स्कॉट के नाम शामिल हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. मिशेल मार्श पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सभी व्हाइट-बॉल मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के लिए T20I टीम में कोई जगह नहीं है. वनडे कप्तान कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क न तो पाकिस्तान और न ही बांग्लादेश के दौरे पर खेलेंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों तेज गेंदबाज अब अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. IPL पर नहीं पड़ेगा कोई असर

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की टीमें IPL प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना रखती हैं, वे पाकिस्तान में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी. जबकि IPL 2026 का फाइनल मैच 31 मई को खेला जाना है.