ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान, भारत के खिलाफ खेलेंगी आखिरी मैच
Alyssa Healy retirement: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली आठ ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रही हैं.
Published : January 13, 2026 at 9:59 AM IST
Alyssa Healy retirement: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने मंगलवार को विलो टॉक पॉडकास्ट में इस की जानकारी देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ अगली होम सीरीज उनके 16 साल के शानदार करियर का आखिरी पड़ाव होगी.
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ये होम सीरीज 15 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें तीन टी20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच खेले जाएंगे. हीली का ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मैच 6 मार्च पर्थ में खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट होगा.
35 साल की हीली ने कहा कि वह कई महीनों से रिटायरमेंट के बारे में सोच रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने सालों तक टॉप लेवल पर खेलने के बाद उनकी प्रतिस्पर्धी भावना धीरे-धीरे कम हो रही है, इसलिए अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यही रिटायरमेंट लेने का सही समय है.
एलिसा हीली का क्रिकेट करियर
हीली ने 2010 में एक टीनएजर के तौर पर डेब्यू करने के बाद से अब तक 10 टेस्ट, 123 वनडे और 162 टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 इंटरनेशनल मैच खेलकर, सभी फॉर्मेट में 7,000 से ज्यादा रन बनाई हैं. वो एक महान बल्लेबाज होने के साथ साथ एक महान विकेटकीपर भी हैं. स्टंप के पीछे उन्होंने 275 खिलाड़ियों को आउट किया है. हेली ने ज्यादातर समय उप-कप्तान के तौर पर काम किया, और 2023 में पूरी तरह से कप्तान बनीं.
एलिसा हीली की उपलब्धियां
अपने क्रिकेट करियर में, हीली आठ ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रही हैं. उनकी उपलब्धियों में वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर और महिला टी20 इंटरनेशनल में एक विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करना शामिल है. उन्हें 2019 में बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था, दो बार ICC महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी.
WPL 2026 में रहीं अनसोल्ड
महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में इस महान खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं मिला. जिसकी वजह से उनका नाम अनसोल्ड रहा. हीली ने चोट के कारण WPL 2025 के सीजन में भाग नहीं ले सकी थीं लेकिन टूर्नामेंट के पहले दो सीजन में उन्होंने UP वॉरियर्ज का प्रतिनिधित्व किया था.