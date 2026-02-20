ETV Bharat / sports

T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 9 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फाइल फोटो) ( IANS )

पल्लेकेले: सुपर आठ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में शुक्रवार को ओमान को 9 विकेट से हराया. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना ओमान से पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ. ग्रुप-बी के इस मुकाबले में ओमान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 105 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 9.4 ओवरों में हासिल कर लिया. दोनों ही टीमों का मौजूदा टूर्नामेंट में ये आखिरी मुकाबला रहा.