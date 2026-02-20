ETV Bharat / sports

T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 9 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच आखिरी ग्रुप मैच पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया.

Australia Vs Oman ICC T20 World Cup 2026
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 10:07 PM IST

पल्लेकेले: सुपर आठ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में शुक्रवार को ओमान को 9 विकेट से हराया. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना ओमान से पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ.

ग्रुप-बी के इस मुकाबले में ओमान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 105 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 9.4 ओवरों में हासिल कर लिया. दोनों ही टीमों का मौजूदा टूर्नामेंट में ये आखिरी मुकाबला रहा.

बता दें कि, आईसीसी टी20 (ICC T20 World Cup) वर्ल्ड कप 2026 के लीग चरण का आखिरी मुकाबला आज (20 फरवरी) ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर ओमान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था.

दोनों टीमों के बीच खेला गया शुक्रवार की शाम का मुकाबला महज एक औपचारिक मुकाबला था. वह इसलिए क्योंकि दोनों ही टीमें सुपर आठ की रेस से बाहर हो गई है. मगर आज के मुकाबले में दोनों टीमों के लिए इसलिए भी अहम था कि, वह इस मुकाबले को जीतकर सम्मानपूर्वक क्रिकेट टी 20 वर्ल्ड टूर्नामेंट से विदाई लें.

