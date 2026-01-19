ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने फिर किया टी20 टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 खिलाड़ी टीम से हुए बाहर

AUS vs PAK T20 series Schedule: ऑस्ट्रेलियाई टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026

मेलबर्न: भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की आखिरी तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाले हैं. जो 29 जनवरी से एक फरवरी के बीच पाकिस्तान में खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों के बाद पाकिस्तान से श्रीलंका चला जाएगा ताकि कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ पहले विश्व कप मैच की तैयारी कर सकें.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस महत्वपुर्ण सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 17 खिलाड़ियों के स्क्वाड की घोषणा कर दी है. जिसमें बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले महली बियर्डमैन और जैक एडवर्ड्स को भी टीम में शामिल किया गया है.

बियर्डमैन और एडवर्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वे दोनों भारत के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट-बॉल टीमों का हिस्सा थे. बियर्डमैन पिछले साल भारत के खिलाफ टी20 टीम का हिस्सा थे, जबकि एडवर्ड्स कुछ समय के लिए वनडे टीम का हिस्सा थे.

टी20 वर्ल्ड कप टीम के 5 खिलाड़ी बाहर
खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप टीम के 10 खिलाड़ी पाकिस्तान जा रहे हैं. जबकि पांच खिलाड़ियों के इस सीरीज से बाहर रखा गया है. जिसमें नाथन एलिस, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के नाम शामिल हैं, जो सीधा श्रीलंका में वर्ल्ड कप टीम में शामिल होंगे क्योंकि वे चोट से उबर रहे हैं, और वर्ल्ड कप के लिए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है. इस वजह से सीन एबॉट, बियर्डमैन, बेन ड्वार्शियस, एडवर्ड्स, मिच ओवेन, जोश फिलिप और मैट रेनशॉ टीम में शामिल हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
ऑस्ट्रेलियाई टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, 'यह सीरीज उन खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मौका है जो सिलेक्शन के करीब हैं और कुछ युवा खिलाड़ी जिन्हें हम पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ग्रुप के साथ कीमती अनुभव के लिए बहुत अहम मानते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बिग बैश लीग (BBL) के बाकी मैचों में खेलने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पाकिस्तान में टीम से जुड़ेंगे.

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

ऑस्ट्रेलिया 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच लाहौर में तीन टी20 मैच खेलेगा, जिसके बाद 11 फरवरी को अपने टी20 वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनली, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, कैमरुन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिच ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

संपादक की पसंद

