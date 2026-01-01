ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप टीम का किया ऐलान, पांच स्पिनर्स स्क्वाड में शामिल
भारता और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.
Published : January 1, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले महिने 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट के डेट जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे इवेंट में भाग लेने वाली टीमें अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भी कर रही है.
इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे. 15 लोगों की टीम से मिचेल ओवेन को बाहर करना हैरान करने वाली बात रही.
चोटिल खिलाड़ियों की टीम में एंट्री
पेस जोड़ी पैट कमिंस-जोश हेजलवुड और मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन टिम डेविड को चोटिल होने के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा गया है. कमिंस पिछले साल जुलाई में चोटिल होने के बाद से सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेला है, जब वह एडिलेड में एशेज जीतने वाले तीसरे एशेज टेस्ट में खेले थे. जबकि हेजलवुड हैमस्ट्रिंग के कारण पूरी एशेज सीरीज नहीं खेल पाए थे. इस बीच, डेविड को बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलते समय हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी.
Australia has gone spin-heavy for the ICC Men's T20 World Cup.— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
Break down the squad: https://t.co/3o6P5YgvHz pic.twitter.com/DtSdgZ0VWV
टीम में पांच स्पिनर्स
इस वर्ल्ड कप के भारत और श्रीलंका में होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में पांच स्पिनरों को शामिल किया है. जिसमें एडम जम्पा के साथ मैथ्यू कुहनेमन, कूपर कोनोली, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट के नाम शामिल हैं.
चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, 'टी20 टीम ने हाल ही में काफी सफलता हासिल की है, जिससे सिलेक्शन पैनल को श्रीलंका और भारत में होने वाले अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनने में मदद मिली.' उन्होंने कहा, 'पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड अच्छा खेल रहे हैं, और हमें भरोसा है कि वे वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे. यह शुरुआती टीम है, इसलिए अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ी, तो इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं.'
वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप
ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जनवरी के आखिर में पाकिस्तान में तीन टी20 मैच खेलेगा. इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान अभी नहीं किया गया है. वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप B में रखा गया है. वे अपने ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में खेलेंगे, और 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.