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AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान, स्टार तेज गेंदबाज घरेलू सीरीज से हुआ ड्रॉप

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान ( IANS )

AUS vs NZ Test Series 2026: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अगले महीने 9 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. इसके लिए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए हैं. टीम के महान स्पिनर नाथन लियोन को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि दो नए खिलाड़ियों को भी टीम में पहली बार शामिल किया है. वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में सात तेज गेंदबाजों को शामिल करने का फैसला किया है.

नाथन लियोन ड्रॉप

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने 13 सदस्यों के स्क्वाड में अनुभवी ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन को शामिल नहीं किया है. 39 साल के लियोन ने 145 टेस्ट में 577 विकेट लिए हैं. उनको टीम से बाहर रखान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा फैसला है. सिलेक्टर्स ने उनका जगह कोरी रोचिकियोली को लाने का फैसला किया है.

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि नाथन लियोन ने हाल के मैचों में गेंद से वह असर नहीं डाला है जो उन्हें चाहिए था, साथ ही उन्होंने इस अनुभवी खिलाड़ी के अनुभव और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में योगदान को भी सराहा. बेली ने कहा, 'हाल के मैचों में नाथन ने गेंद से वैसा असर नहीं डाला जैसा हम चाहते थे. हम यह भी जानते हैं कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनका अनुभव और स्किल हमारे आगे के प्रोग्राम के लिए अभी भी कीमती हो सकते हैं.' नाथन लियोन (IANS) दो नए खिलाड़ी टीम में शामिल

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए दो नए खिलाड़ी कोरी रोचिकियोली और जैक क्लेटन को पहली बार टीम में शामिल किया है. रोचिकियोली को घरेलू टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है. उन्होंने शेफील्ड शील्ड में लगातार अच्छे प्रदर्शन किया. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस स्पिनर ने हाल ही में पर्थ स्टेडियम में तस्मानिया के खिलाफ मैच में छह विकेट लिए और अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक बनाया. इसके अलावा क्वींसलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज जैक क्लेटन ने भी घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. 27 साल के इस खिलाड़ी ने मौजूदा शेफील्ड शील्ड कैंपेन में पांच बार हाफ-सेंचुरी का आंकड़ा पार किया है. वो मार्नस लाबुशेन के बाहर होने के बाद नंबर 3 की पोजीशन के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं. पैट कमिंस करेंगी कप्तानी

टीम की कमान पैट कमिंस के हाथों में ही होगी. सैंडपेपर कांड पर चर्चा शुरू होने के बाद पैट को कप्तानी से हटाने की बात चल रही थी. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कमिंस पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. उनके साथ जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और बोलैंड भी टीम में शामिल हैं.