AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान, स्टार तेज गेंदबाज घरेलू सीरीज से हुआ ड्रॉप
Australia Test Squad: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.
Published : November 28, 2026 at 12:14 PM IST
AUS vs NZ Test Series 2026: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अगले महीने 9 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. इसके लिए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए हैं. टीम के महान स्पिनर नाथन लियोन को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि दो नए खिलाड़ियों को भी टीम में पहली बार शामिल किया है. वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में सात तेज गेंदबाजों को शामिल करने का फैसला किया है.
नाथन लियोन ड्रॉप
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने 13 सदस्यों के स्क्वाड में अनुभवी ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन को शामिल नहीं किया है. 39 साल के लियोन ने 145 टेस्ट में 577 विकेट लिए हैं. उनको टीम से बाहर रखान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा फैसला है. सिलेक्टर्स ने उनका जगह कोरी रोचिकियोली को लाने का फैसला किया है.
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि नाथन लियोन ने हाल के मैचों में गेंद से वह असर नहीं डाला है जो उन्हें चाहिए था, साथ ही उन्होंने इस अनुभवी खिलाड़ी के अनुभव और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में योगदान को भी सराहा. बेली ने कहा, 'हाल के मैचों में नाथन ने गेंद से वैसा असर नहीं डाला जैसा हम चाहते थे. हम यह भी जानते हैं कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनका अनुभव और स्किल हमारे आगे के प्रोग्राम के लिए अभी भी कीमती हो सकते हैं.'
दो नए खिलाड़ी टीम में शामिल
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए दो नए खिलाड़ी कोरी रोचिकियोली और जैक क्लेटन को पहली बार टीम में शामिल किया है. रोचिकियोली को घरेलू टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है. उन्होंने शेफील्ड शील्ड में लगातार अच्छे प्रदर्शन किया. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस स्पिनर ने हाल ही में पर्थ स्टेडियम में तस्मानिया के खिलाफ मैच में छह विकेट लिए और अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक बनाया.
इसके अलावा क्वींसलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज जैक क्लेटन ने भी घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. 27 साल के इस खिलाड़ी ने मौजूदा शेफील्ड शील्ड कैंपेन में पांच बार हाफ-सेंचुरी का आंकड़ा पार किया है. वो मार्नस लाबुशेन के बाहर होने के बाद नंबर 3 की पोजीशन के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं.
Introducing our NRMA Insurance Men’s Test squad to take on New Zealand this summer 👊 NB: One player will be added to the squad following round six of the Sheffield Shield. https://t.co/tMPM4iPy6y— Cricket Australia (@CricketAus) November 27, 2026
पैट कमिंस करेंगी कप्तानी
टीम की कमान पैट कमिंस के हाथों में ही होगी. सैंडपेपर कांड पर चर्चा शुरू होने के बाद पैट को कप्तानी से हटाने की बात चल रही थी. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कमिंस पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. उनके साथ जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और बोलैंड भी टीम में शामिल हैं.
ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिचियोली, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क.
न्यूजीलैंड ने भी टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान
वहीं इस टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने भी अपने 16 सदस्यों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें 7 तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है. उनकी तेज गेंदबाजी आक्रमण में जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, विल ओ'रूर्के, मैट फिशर और माइकल रे होंगे.
Your 16-man squad on the plane to Perth ✈️ Mitchell Santner and Blair Tickner will continue to rehabilitate their respective injuries with a view to joining the squad in Australia once fit. Full story at https://t.co/6cIxSvxX8d. #AUSvNZ https://t.co/osD0ndLSgl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 28, 2026
मिचेल सेंटनर और ब्लेयर टिकनर अभी भी चोट से जूझ रहे हैं. सेंटनर के हाथ में फ्रैक्चर है, जबकि टिकनर हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं. पूरी तरह फिट होने के बाद ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ सकते हैं.
न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग.
ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2026
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ये टेस्ट सीरीज 9 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगी. जिसका पहला टेस्ट 9-13 दिसंबर, दूसरा टेस्ट 17 से 21 दिसंबर, तीसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर और चौथा टेस्ट 4 से 8 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.
WTC पॉइंट्स टेबल
WTC के पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड अभी 7 मैचों में 4 जीत, एक हार और 2 ड्रॉ के साथ 66.67 प्रतिशत अंक लेकर तीसरे स्थान पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 13 मैचों में 9 जीत, 4 हार के साथ 69.23 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे नंबर पर है.