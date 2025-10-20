'तुम सभी फॉर्मेट में महान बनोगे...' रोहित ने इस खिलाड़ी को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी
Nitish Reddy's ODI debut: रोहित शर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप से सम्मानित किया.
Published : October 20, 2025 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: अपना 500 वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाले रोहित शर्मा ने पहला वनडे मैच खेलने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप से सम्मानित किया. इस मौके पर रोहित ने विश्वास जताया कि जैसे-जैसे नितीश अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, वह सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनेंगे.
बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में रोहित ने कहा, 'कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी, क्लब में आपका स्वागत है, आपके करियर की शुरुआत शानदार रही, और यह सिर्फ खेल के तईं आपके रवैये से मुम्किन हुआ है. मुझे 110% यकीन है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे, आप सभी प्रारूपों में एक महान खिलाड़ी बनेंगे.'
A dream gets renewed and fulfilled. ✨
A dream gets renewed and fulfilled. ✨
It was here in 2024 that Nitish Kumar Reddy earned his Test cap. It was @imVkohli then who presented it and this time it is @ImRo45, who handed the ODI cap. 🧢
रोहित ने आगे कहा, ' इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जैसा आपने कल अपने कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें, इसलिए शुभकामनाएं और हर कोई आपका समर्थन करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा.'
नीतीश रेड्डी का पर्थ में डेब्यू
बता दें कि 22 वर्षीय रेड्डी ने पिछले साल पर्थ में इसी मैदान पर भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया था और फिर वनडे में भी इस मैदान पर अपना पहले मैच खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उन्होंने अपने पहले मैच में 11 गेंदों पर नाबाद 19 रनों की पारी खेली, जिसमें दो गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे. इसके साफ वो तीनों फॉर्मेट के अपने पहले मैच में छक्का जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए.
A fighting comeback. @NKReddy07's late flourish on his debut gives #TeamIndia a strong finish. 🔥
भारत की पहले वनडे में हार
हालांकि नीतीश रेड्डी का वनडे डेब्यू मैच यादगार नहीं रहा क्योंकि भारत ने पर्थ में वनडे सीरीज का पहला मैच गंवा दिया था. मैदान पर लगातार बारिश के कारण 50 ओवर के मैच को 26 ओवर का कर दिया गया था.
निर्धारित 26 ओवरों में 136/9 रन बनाने के बावजूद मेजबान टीम को डीएलएस की वजह से 131 रनों का लक्ष्य मिला, जिसको भारतीय गेंदबाज डिफेंड नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट से आसान जीत हासिल कर ली. सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड ओवल में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.