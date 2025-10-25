AUS vs IND: टीम इंडिया की फूटी किस्मत, लगातार 18 ODI टॉस हारे भारतीय कप्तान
Team India ODI toss: लगभग दो साल से भारत ने ODI में एक भी टॉस नहीं जीता है.
Published : October 25, 2025 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: भारतीय टीम के वनडे में टॉस हारने का सिलसिला 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के फाइनल से शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता था. और आज 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मैच में कप्तान शुभमन गिल भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श से टॉस हार गए. लगभग दो साल से भारत ODI में एक भी टॉस नहीं जीत सका है.
ये लगातार 18 वां ODI टॉस था, जिसे भारतीय टीम नहीं जीत सकी. इसके साथ भारत ने ODI में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने का अपना अनचाहा रिकॉर्ड 18 तक बढ़ा दिया है. भारत ने पहले ही नीदरलैंड का 11 लगातार वनडे टॉस हारने का पिछला रिकॉर्ड मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तोड़ दिया था.
No luck with the toss, AGAIN! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
Australia win the toss and #TeamIndia will bowl first at the iconic Sydney Cricket Ground.#AUSvIND 👉 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/0evPIuANAu pic.twitter.com/ZtpphWVzES
टॉस हारने के बावजूद भारत का रिकॉर्ड शानदार
टॉस हारने के बावजूद भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जो भारतीय टीम की क्षमता को दर्शाता है. टीम इंडिया ने अपने 17 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की है. ये जीत टीम के शानदार परफॉर्मेंस पर ध्यान देती है और ये बताती है की टीम इंडिया टॉस पर निर्भर नहीं होती है बल्कि अपने खेल से मैच और दिल जीतने में सक्षम है. इसी दौरान भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था.
AUS vs IND तीसरा वनडे मैच
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिडनी में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. इसके साथ शुभमन गिल के तीनों वनडे मैच में टॉस हार गए. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. अब भारत को सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए 237 रन बनाने होंगे.
सबकी निगाहें विराट और रोहित पर
इस मैच में भी सबकी निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर ही होंगी. क्योंकि पिछले दो मैचों में कोहली शून्य पर आउट हुए है, जबकि रोहित पहले मैच में 8 रन और दूसरे मैच में 73 रनों की पारी खेली थी. इस मैच में कोहली जहां अपना खाता खोलकर सम्मान बचाएंगे वहीं भारत इस सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी.