टीम इंडिया पर्थ से पहुंची एडिलेड, BCCI ने शेयर की खूबसूरत वीडियो
AUS vs IND 2nd ODI: दिवाली पर भारतीय टीम पर्थ से एडिलेड पहुंची, जहां उनको दूसरा वनडे मैच खेलना है.
Published : October 21, 2025 at 3:06 PM IST
हैदराबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है. जिसके लिए टीम इंडिया एडिलेड पहुंच चुकी है. हवाई अड्डे पर रोहित और विराट को देखने के लिए प्रशंसकों की काफी भीड़ थी जो टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की प्रशंसा में नारे भी लगा रहे थे.
बीसीसीआई से सोशल मीडिया पर पर्थ से एडिलेड तक के सफर का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें खिलाड़ियों के मस्ती करने से लेकर क्रेजी फैंस के उत्साह को देखा जा सकता है. इसके अलावा वीडियो में कोहली को हवाई अड्डे पर आए अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए भी देखा जा सकता है.
बता दें की सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला गया था, जिसमें टीमों के खेलने से ज्यादा बारिश ने खेल खेला और चार बार मैच को बीच में रोकना पड़ा, जिसकी वजह से 26-26 ओवर का ही मैच हो सका. मैच का नतीजा मेजबान टीम के फेवर में रहा क्योंकि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट-रोहित और युवा बल्लेबाज गिल-अय्यर फ्लॉप रहे.
𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 🧳— BCCI (@BCCI) October 21, 2025
🎥 Good vibes and enthusiastic fans as #TeamIndia move from Perth to Adelaide for the 2nd ODI ✈#AUSvIND pic.twitter.com/Rf60orhFgC
मैच में भारत 9 विकेट पर 136 रन ही बना सका, जिसको की डक्वर्थ लुईस नियम से घटाकर 130 कर दिया गया. जिससे ऑस्ट्रेलिया को 26 ओवर में 131 का टारगेट मिला.जिसे मेजबान ने तीन विकेट खोकर 22वें ओवर में ही हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
अब भारतीय टीम को सीरीज में बने रहने के लिए दूसरे मैच में जीतना जरूरी है. जिसके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा. इसके अलावा नए कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर को भी अपनी क्षमता के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी.
तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है. इसलिए जो भी टीम वनडे सीरीज पर कब्जा जमाएगी उसको टी20 सीरीज में मानिसिक बढ़त मिल जाएगी.