टीम इंडिया पर्थ से पहुंची एडिलेड, BCCI ने शेयर की खूबसूरत वीडियो

हैदराबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है. जिसके लिए टीम इंडिया एडिलेड पहुंच चुकी है. हवाई अड्डे पर रोहित और विराट को देखने के लिए प्रशंसकों की काफी भीड़ थी जो टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की प्रशंसा में नारे भी लगा रहे थे.

बीसीसीआई से सोशल मीडिया पर पर्थ से एडिलेड तक के सफर का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें खिलाड़ियों के मस्ती करने से लेकर क्रेजी फैंस के उत्साह को देखा जा सकता है. इसके अलावा वीडियो में कोहली को हवाई अड्डे पर आए अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए भी देखा जा सकता है.

बता दें की सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला गया था, जिसमें टीमों के खेलने से ज्यादा बारिश ने खेल खेला और चार बार मैच को बीच में रोकना पड़ा, जिसकी वजह से 26-26 ओवर का ही मैच हो सका. मैच का नतीजा मेजबान टीम के फेवर में रहा क्योंकि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट-रोहित और युवा बल्लेबाज गिल-अय्यर फ्लॉप रहे.