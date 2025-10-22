ETV Bharat / sports

अगर मुझे पहले मौका मिल जाता तो... हसी ने तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड पर बोली बड़ी बात

माइकल हसी ने कहा, 'मैं शायद सचिन तेंदुलकर से लगभग 5,000 रन पीछे रहूंगा... सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा जीत, सबसे ज्यादा एशेज जीत, और सबसे ज्यादा विश्व कप जीत, शायद यही सब, और फिर बदकिस्मती से जब मैं सुबह उठता हूं तो यह सिर्फ एक सपना होता है. मुझे पहले ही मौका मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि जब मुझे टीम में चुना गया, तो मुझे अपने खेल की अच्छी समझ थी.'

माइकल हसी का बड़ा दावा मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर हसी के इस दावे ने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. माइकल हसी ने 'द ग्रेड क्रिकेटर' यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान मजाक में कहा कि अगर उन्हें नेशनल टीम में पहले मौका मिलता, तो उनके आंकड़े कितने अलग होते. हसी ने कहा, 'मैंने इस बारे में बहुत सोचा है. मैं शायद खेल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर से लगभग 5,000 रन पीछे होता.'

हैदराबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है. जिसकी वजह से सारे क्रिकेट फैंस की निगाहें विराट और रोहित पर टिकी हुई हैं. लेकिन इसी बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल हसी ने एक यूट्यूब चैनल पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से तुलना करते हुए अपने करियर की उपलब्धियों के बारे में बड़ा दावा किया है.

माइकल हसी का करियर

2004 में हसी ने 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और 2013 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अपने 10 साला क्रिकेट करियर में माइकल हसी ने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस आज उनको महान खिलाड़ियों में शुमार करते हैं. हसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के सभी प्रारूपों में 302 मैचों में 22 शतकों सहित 12,398 रन बनाए. टेस्ट मैचों में 6,235 रन और वनडे में 5,442 रन रहे, जबकि टी20 में उनके नाम 721 रन हैं.

हसी की सचिन से तुलना

वहीं सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारत के लिए पदार्पण किया और 24 साल तक अपना करियर बनाया. इस दौरान उन्होंने सभी फॉर्मेट में में 34357 रन बनाए, लेकिन हसी ने तेंदुलकर से लगभग 450 पारी कम खेली. लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हसी तेंदुलकर से 78 शतक पीछे रह गए, तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक बनाए थे.

तेंदुलकर के टेस्ट में 15,921 रन हैं जबकि वनडे में 18,426 रन है. हालांकि, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हसी ने 721 रन बनाए, जबकि तेंदुलकर ने एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सिर्फ 10 रन बनाए. सचिन और हसी के करियर के आंकड़े में काफी अंतर है, जिसका मुख्य कारण हसी की देर से शुरुआत है.

हसी का घरेलू करियर

हसी का सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही शानदार नहीं रहा बल्कि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने काफी रन बनाए. हसी ने 273 प्रथम श्रेणी मैचों में 52 की औसत से लगभग 23,000 रन बनाए, जिसमें 61 शतक शामिल हैं. उनको देर से ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिलनी की वजह ये रही कि 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूती थी, जिससे नए खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था.