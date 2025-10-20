कोहली-रोहित एडिलेड में मचाएंगे धमाल, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को है पूरा विश्वास
Gavaskar on Kohli-Rohit: पर्थ में रोहित शर्मा ने 8 रन तो विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे.
Published : October 20, 2025 at 3:14 PM IST
Gavaskar on Kohli-Rohit: पर्थ में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बारिश से प्रभावित मैच को 26-26 ओवर करना पड़ा. जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हूए 136 रन ही बना सकी, लेकिन डक्वर्थ लुईस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 का लक्ष्य मिला, जिसको उन्होंने 3 विकेट खोकर 22वें ओवर में ही हासिल कर लिया.
पर्थ पर हुआ अनर्थ
पर्थ की उछाल भरी पिच पर भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया और गिल (10) रोहति (8) कोहली (0) और अय्यर (11) रन बनाकर आउट हो गए. सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले रोहित और कोहली पर सबकी निगाहें थी लेकिन वो भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे.
Gambhir was right about Kohli and Rohit — we need to move on from them. We have plenty of quality players who can perform better than them.— ⚡ (@Mxsssi10) October 19, 2025
pic.twitter.com/cAZHrNEhXi
महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दोनों खिलाड़ियों का बचाव करते हुए जोर दिया कि इतने लंबे समय के बाद पर्थ की उछाल भरी पिच के साथ तालमेल बिठाना हमेशा मुश्किल होता है. लेकिन अगर वो दोनों अगल मैच में बड़े स्कोर बनाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. क्योंकि उनको लय हासिल करने में बस समय और अभ्यास की जरूरत है.
रोहित-कोहली बड़ा स्कोर करेंगे
गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, 'वे शायद ऑस्ट्रेलिया की सबसे उछाल वाली पिच पर खेल रहे थे. यह आसान नहीं होने वाला था, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने कुछ महीनों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. यह शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए भी चुनौतीपूर्ण था, जो नियमित रूप से खेलते हैं.'
Sunil Gavaskar said - " don’t be surprised if rohit sharma and virat kohli score big in the next two games. they are coming back after a few months away from international cricket. the more they play, spend in the nets, and the more throw-downs they get, the quicker they will find… pic.twitter.com/XwXiSk141u— Tanuj (@ImTanujSingh) October 20, 2025
गावस्कर ने आगे कहा, 'भारत अभी भी बहुत अच्छी टीम है. अगर रोहित और कोहली अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो हैरान मत होइएगा. वे जितना ज्यादा खेलेंगे, नेट्स पर जितना ज्यादा समय बिताएंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी लय पा लेंगे. एक बार जब वे रन बनाने लगेंगे, तो भारत का कुल स्कोर 300 या 300 से ज्यादा हो जाएगा.'
एडिलेड में कोहली का शानदार रिकॉर्ड
बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जहां पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है. यहां पर कोहली ने चार वनडे मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं. इसके अलावा टेस्ट में कोहली ने यहां पर पांच मैचों में 53.70 की औसत से 537 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल हैं.