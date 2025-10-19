ETV Bharat / sports

'मैं अब भी पहले जितना फिट...' इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर कोहली ने बोली बड़ी बात

Virat Kohli Return: विराट कोहली लगभग सात महीने के अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 11:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat Kohli Return: भारतीय टीम इसी साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपना पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेल रही है. तीन मैचों की ये वनडे सीरीज कई लिहाज से काफी अहम है. इस सीरीज में रोहित और विराट लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पहली वनडे सीरीज खेल रही है.

पहले मैच में सबकी निगाहें कोहली और रोहित पर टिकी थीं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और रोहित 7 रन तो कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए. बता दों कि ये दोनों खिलड़ी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके है और अब वो सिर्फ वनडे में ही नजर आएंगे. दोनों खिलाड़ियों ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा भी जता चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर कोहली ने क्या कहा?
पर्थ में मैच से पहले कोहली ने बताया कि लंबे अंतराल के बावजूद उन्होंने खुद को फिट रखा है. कमेंटेटर रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट के साथ फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान, पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ने कहा, 'सच कहूं तो, पिछले 15-20 सालों में मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, मैंने वास्तव में बिल्कुल भी आराम नहीं किया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने पिछले 15 सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शायद सबसे ज्यादा मैच खेले हैं, जिसमें आईपीएल भी शामिल है. इसलिए मेरे लिए यह अंतराल एक बहुत ही ताजगी भरा समय था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अब भी पहले जितना फिट महसूस कर रहा हूं, और हां, जब आपको पता होता है कि आप खेल सकते हैं तो आप ताजगी महसूस कर सकते हैं, और मानसिक रूप से आपको पता होता है कि मैदान पर क्या करना है, बस शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है.'

कोहली ने ये भी कहा, 'इस समय मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा शरीर फिट है, अगर मेरी सजगता ठीक है, तो खेल के प्रति जागरूकता पहले से ही है, मेरे शरीर को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा और यही वह चीज है जिसे मैं बनाए रखने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जीता हूं और हां, कोई समस्या नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया आकर तरोताजा महसूस कर रहा हूं, नेट्स और फिल्डिंग सेशन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, इसलिए अब तक सब कुछ ठीक है.'

कोहल अब केवल वनडे में आएंगे नजर
कोहली ने पिछले साल आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, और फिर इस साल की शुरुआत में, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जिससे उनके यादगार और उल्लेखनीय करियर का अंत हो गया. अब वो केवल वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे. फैंस कोहली को ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों में देख सकेंगे और फिर उसके बाद इस साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे में देखेंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे
पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 37 रन है और बारिश की वजह से मैच 11.5 ओवर तक का हो सका है. कोहली (0), रोहित (7) और गिल (10) रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

ये भी पढ़ें

विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर गंभीर हैं, आरसीबी कोच का बड़ा खुलासा

रोहित और कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने किया खुलासा, जानिए क्या बोले अक्षर?

TAGGED:

AUS VS IND 1ST ODI
VIRAT KOHLI LATEST NEWS
VIRAT KOHLI NEWS
विराट कोहली की वापसी
VIRAT KOHLI RETURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.