'मैं अब भी पहले जितना फिट...' इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर कोहली ने बोली बड़ी बात

इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर कोहली ने क्या कहा? पर्थ में मैच से पहले कोहली ने बताया कि लंबे अंतराल के बावजूद उन्होंने खुद को फिट रखा है. कमेंटेटर रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट के साथ फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान, पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ने कहा, 'सच कहूं तो, पिछले 15-20 सालों में मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, मैंने वास्तव में बिल्कुल भी आराम नहीं किया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने पिछले 15 सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शायद सबसे ज्यादा मैच खेले हैं, जिसमें आईपीएल भी शामिल है. इसलिए मेरे लिए यह अंतराल एक बहुत ही ताजगी भरा समय था.'

पहले मैच में सबकी निगाहें कोहली और रोहित पर टिकी थीं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और रोहित 7 रन तो कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए. बता दों कि ये दोनों खिलड़ी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके है और अब वो सिर्फ वनडे में ही नजर आएंगे. दोनों खिलाड़ियों ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा भी जता चुके हैं.

Virat Kohli Return: भारतीय टीम इसी साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपना पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेल रही है. तीन मैचों की ये वनडे सीरीज कई लिहाज से काफी अहम है. इस सीरीज में रोहित और विराट लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पहली वनडे सीरीज खेल रही है.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अब भी पहले जितना फिट महसूस कर रहा हूं, और हां, जब आपको पता होता है कि आप खेल सकते हैं तो आप ताजगी महसूस कर सकते हैं, और मानसिक रूप से आपको पता होता है कि मैदान पर क्या करना है, बस शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है.'

कोहली ने ये भी कहा, 'इस समय मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा शरीर फिट है, अगर मेरी सजगता ठीक है, तो खेल के प्रति जागरूकता पहले से ही है, मेरे शरीर को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा और यही वह चीज है जिसे मैं बनाए रखने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जीता हूं और हां, कोई समस्या नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया आकर तरोताजा महसूस कर रहा हूं, नेट्स और फिल्डिंग सेशन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, इसलिए अब तक सब कुछ ठीक है.'

कोहल अब केवल वनडे में आएंगे नजर

कोहली ने पिछले साल आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, और फिर इस साल की शुरुआत में, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जिससे उनके यादगार और उल्लेखनीय करियर का अंत हो गया. अब वो केवल वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे. फैंस कोहली को ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों में देख सकेंगे और फिर उसके बाद इस साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे में देखेंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे

पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 37 रन है और बारिश की वजह से मैच 11.5 ओवर तक का हो सका है. कोहली (0), रोहित (7) और गिल (10) रन बनाकर पवेलियन लौट गए.