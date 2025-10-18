AUS vs IND पहले वनडे मैच में रोहित रचेंगे इतिहास, सचिन-धोनी और विराट के क्लब में होगी धमाकेदार एंट्री
Rohit Sharma in Australia: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
Published : October 18, 2025 at 2:22 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. क्योंकि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को सौंप दी है. लेकिन रोहित को टीम में बतौर बल्लेबाज बरकरार रखा है. जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस मैच में रोहित एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं. जिसके साथ वो सचिन, धोनी और विराट जैसे शानदार खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे.
AUS vs IND पहले मैच में रोहित रचेंगे इतिहास
रोहित अब तक टीम इंडिया के लिए 499 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच उनका 500वां इंटरनेशनल मैच होगा. जिसके साथ वो 500 मैच खेलने वाले भारत के पांचवें और वर्ल्ड के 11वें खिलाड़ी बन जाएंगे. रोहित ने 2007 में डेब्यू करने के बाद से अब तक 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच (664) खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं. मास्टर ब्लास्टर के बाद विराट कोहली (550), एमएस धोनी (538) और राहुल द्रविड़ (509) का नंबर आता है. कोहली केवल वनडे मैचों में ही सक्रिय हैं, जबकि धोनी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.
रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन
रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने 19 मैचों में 58.23 की औसत से कुल 990 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. इसलिए अब रोहित के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1,000 रन बनाने का सुनहरा मौका है, जिससे वो केवल 10 रन पीछे हैं. इसके साथ वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे
रोहित तोड़ सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड
हिटमैन के पास वनडे में सिक्सर किंग बनने का सुनहरा मौका भी है. उनके नाम अभी तक 273 वनडे मैचों में 344 छक्के हैं, जो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी से 351 छक्कों से 8 छक्के दूर हैं. अगर रोहित 8 छक्के लगाने में सफल हो जाते हैं तो वो वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.
इसके अलावा रोहित शर्मा के पास 50वीं इंटरनेशनल सेंचुरी करने का भी मौका है, जिससे वो केवल एक शतक दूर हैं. अगर वो सीरीज में एक शतक जड़ने में सफल हो जाते हैं तो वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वर्ल्ड में 9वें और भारत के तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे.
