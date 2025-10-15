ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलियाई फैंस के पास आखिरी मौका, रोहित-विराट पर कमिंस ने दिया बड़ा बयान

AUS vs IND 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.

रोहित-विराट
रोहित-विराट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 2:36 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टीम इसी साल दूबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपना पहला वनडे मैच खेलने को तैयार है. जीसमें भारत की भिड़ंत वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगी. ये मैच भारतीय फैंस के लिए जितना अहम है उतना ही ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए भी अहम है.

इस सीरीज में भारतीय फैंस को जहां अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को लंबे समय के बाद मैदान पर ब्लू जर्सी में देखने का मौका मिलेगा वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए रोहित-विराट को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर खेलते देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है.

रोहित को इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है और शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. जिसकी वजह से क्रिकेट पंडितो का मानना है कि अगर रोहित और विराट बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो फिर उनका टीम में होने मुश्किल हो जाएगा.

रोहित-विराट पर कमिंस ने दिया बड़ा बयान
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस का मानना ​​है कि यह श्रृंखला घरेलू प्रशंसकों के लिए भारतीय दिग्गजों को ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखने का आखिरी मौका हो सकती है. क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी20 आई से पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके है और अब इस सीरीज के बाद पता नहीं वो दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कब खेलेंगे.

कमिंस ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है. वे भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है. जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, दर्शक जोर-जोर से तालियां बजाते हैं.'

भारत के खिलाफ न खेल पाना दुखद है
बता दें कि एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे कमिंस भारत के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह मिचेल मार्श वनडे टीम की कमान संभालेंगे. भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर कमिंस ने कहा, 'भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेल पाना दुखद है. मुझे लगता है कि दर्शकों की भारी भीड़ होगी. ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफी उत्साह है. इसलिए, जब भी आप कोई मैच मिस करते हैं, तो यह निराशाजनक होता है. लेकिन इस तरह की बड़ी श्रृंखला को मिस करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है.'

पिछली बार जब भारत ने द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो मेहमान टीम 2020/21 में 2-1 के अंतर से हार गई थी, लेकिन उसी दौरे पर उसी अंतर से अगली टी20I श्रृंखला जीतने में सफल रही थी.

