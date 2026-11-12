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AUS vs ENG वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज 2026 ( IANS )

AUS vs ENG Match Live streaming: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 8 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज शुक्रवार, 13 नवंबर से शुरू होने जा रही है. सीरीज का आगाज तीन मैचों की वनडे सीरीज से होगा. जिसका पहला मैच शुक्रवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा.

फैंस को दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, और दोनों ही टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहोंगी. ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे, जबकि इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक संभालेंगे. इस सीरीज की मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबिक इंग्लैंड की टीम में जो रूट, बेन डकेट और जोफ्रा आर्चर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद है.

AUS vs ENG वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से काफी आगे है. दोनों टीमों के बीच अब तक 162 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 92 और इंग्लैंड ने 65 मैच जीते हैं. जबकि 2 मैच टाई रहे और 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. AUS vs ENG: दोनों टीमों का वनडे स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट और एडम जम्पा.