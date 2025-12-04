AUS vs ENG: जो रूट ने शतक ठोक रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में किया अद्भुत कारनामा, पहले दिन स्कोर 325/9
हैदराबाद: एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस पिंक बॉल टेस्ट में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अद्भुत कमाल कर दिया है. उन्होंने अपने 13 साल के टेस्ट करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है. ये उनका ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहले टेस्ट शतक है.
जो रूट ने जड़ा शानदार शतक
इस मैच में टॉस इंग्लैंड़ ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां बाकी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे. वहीं जो रूट एक छोर पर टिके रहे. रूट ने पहले 83 बॉल में 5 चौके के साथ अपने 50 रन पूरे किए और फिर 181 बॉल में 11 चौकों की सहायता से अपने 100 रन पूरे कर शतक जड़ दिया.
जो रूट ने रचा इतिहास
ये उनके टेस्ट क्रिकेट का 40वां शतक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय करियर का 59वां शतक है. इस शतक के साथ जो रूट लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन शतक बनाने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही वो गाबा में शतक लगाने वाले 9वें इंग्लैंड के खिलाड़ी भी बन गए हैं.
गाबा में इंग्लैंड के लिए शतक
- 126 मौरिस लेलैंड 1936/37
- 110 टोनी ग्रेग 1974/75
- 138 इयान बॉथम 1986/87
- 116 मार्क बुचर 1998/99
- 110 एंड्रयू स्ट्रॉस 2010/11
- 235*एलिस्टेयर कुक 2010/11
- 135*जोनाथन ट्रॉट 2010/11
- 100*जो रूट 2025/26
जो रूट ने बचाई हेडन की लाज
इस शतक के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन की लाज भी रख ली है. हेडन ने इस सीरीज से पहले बोला था कि, जो रूट इस सीरीज में जरूरत शतक लगाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ेंगे. अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मैं बगैर कपड़े के घूमूंगा. अब रूट ने शतक लगाकर हेडन की बात रख ली है.
कैसा रहा पहले दिन का खेल
इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में डे 1 का खेल खत्म होने तक 74 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 325 रन बना लिए हैं. जो रूट नाबाद 135 रनों की पारी खेलकर क्रीज पर बने हुए हैं. उनका साथ जोफ्रा आर्चर 32* दे रहे हैं. उनके अलावा इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली ने 76 रनों की पारी खेली. हैरी ब्रुक ने 31 रन बनाए, जबकि बेन स्टोक्स और विल जैक्स ने 19-19 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क 6 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि माइकल नेसर और स्कॉट बॉलैंड ने 1-1 विकेट लिया.
