जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में कमाल, सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बने तीसरे बल्लेबाज
Joe Root 41st Test century: जो रूट ने आखिरी एशेज मैच में 242 गेंदों पर 160 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : January 5, 2026 at 10:18 AM IST
Joe Root equals Ricky Ponting: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी और पांचवां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. मैच के दूसरे इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपना 41वां टेस्ट शतक पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका दूसरा शतक है. जो रूट की ये शानदार पारी 160 रनों पर खत्म हो गई. जिसमें उन्होंने 242 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके भी लगाए. यह 2026 कैलेंडर वर्ष का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी था.
रूट का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा शतक
इस दौरे से पहले, रूट ने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बनाया था. वह लंबे समय से चले आ रहे सूखे को सीरीज की शुरुआत में ब्रिस्बेन डे-नाइट टेस्ट में शानदार नाबाद 138 रन बनाकर खत्म हुआ, और सिडनी में उनकी यह पारी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दूसरा शतक है.
A true great of the game 🏏— ICC (@ICC) January 5, 2026
Joe Root moves level with ICC Hall of Famer Ricky Ponting 📝
More 📲 https://t.co/AEFYMgudtk pic.twitter.com/JfN6kVGxrx
रूट ने रिकी पोंटिंग की बराबरी की
इस 41वें टेस्ट शतक के साथ रूट टेस्ट शतकों की ऑल-टाइम लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, हालांकि वो रिकी पोंटिंग से 5 टेस्ट मैच कम खेले हैं. पोंटिंग ने 168 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि रूट ने 163वें टेस्ट में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली. रूट अब केवल सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस से पीछे हैं.
सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|सेंचुरी
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|200
|51
|जैक्स कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका
|166
|45
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|168
|41
|जो रूट
|इंग्लैंड
|163
|41
|कुमार संगकारा
|इंग्लैंड
|134
|38
रुट के कारण इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत
पांचवें और अंतिम टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड का स्कोर 211/3 था. उस समय रूट 72 और ब्रूक 78 रन पर नाबाद थे. दूसरे दिन ब्रूक ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 84 रन पर पवेलियन लौट गए. लेकिन दूसरी और से रुट ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंच दिया. इस दौरान उन्होंने तीन अहम पार्टनरशिप्स की.
Test century No.41 for Joe Root 💯— ICC (@ICC) January 5, 2026
England's batting maestro pushes on at the SCG 🏟️#AUSvENG live 📲 https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/Q5gvxo9KZT
उन्होंने पहले हैरी ब्रूक के साथ 169 रन जोड़े, यह पार्टनरशिप पहले दिन के आखिर से लेकर दूसरे दिन की शुरुआत तक चली. बाद में, उन्होंने जेमी स्मिथ के साथ 94 रन की पार्टनरशिप की और फिर विल जैक्स के साथ 52 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को 350 के पार पहुंचा दिया.
दूसरे दिन टी टाइम के बाद पूरी इंग्लैंड की टीम 384 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसमें रुट के 160, ब्रूक के 84 और जेमी स्मिथ के 46 रन शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल नेसर सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने कुल 4 विकेट झटके, जबकि स्टार्क और बोलैंड के 2-2 विकेट मिले. ग्रीन और लाबुशेन के 1-1 विकेट मिला.
AUS vs ENG पांचवें एशेज टेस्ट की प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड.
इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कर्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग.