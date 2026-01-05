ETV Bharat / sports

जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में कमाल, सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बने तीसरे बल्लेबाज

जो रूट ( AP PHOTO )

Joe Root equals Ricky Ponting: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी और पांचवां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. मैच के दूसरे इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपना 41वां टेस्ट शतक पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका दूसरा शतक है. जो रूट की ये शानदार पारी 160 रनों पर खत्म हो गई. जिसमें उन्होंने 242 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके भी लगाए. यह 2026 कैलेंडर वर्ष का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी था. रूट का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा शतक

इस दौरे से पहले, रूट ने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बनाया था. वह लंबे समय से चले आ रहे सूखे को सीरीज की शुरुआत में ब्रिस्बेन डे-नाइट टेस्ट में शानदार नाबाद 138 रन बनाकर खत्म हुआ, और सिडनी में उनकी यह पारी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दूसरा शतक है. रूट ने रिकी पोंटिंग की बराबरी की

इस 41वें टेस्ट शतक के साथ रूट टेस्ट शतकों की ऑल-टाइम लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, हालांकि वो रिकी पोंटिंग से 5 टेस्ट मैच कम खेले हैं. पोंटिंग ने 168 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि रूट ने 163वें टेस्ट में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली. रूट अब केवल सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस से पीछे हैं. सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज