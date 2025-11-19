ETV Bharat / sports

Ashes 2025: इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, जानें किसे बनाया 12वां खिलाड़ी ?

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगा.

इंग्लैंड के कप्तान बने स्टोक्स अपने कोच के साथ
इंग्लैंड के कप्तान बने स्टोक्स अपने कोच के साथ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया. तेज गेंदबाज मार्क वुड को 12वें खिलाड़ी के तौर पर नाम रखा गया है, लेकिन प्लेइंग इलेवन पर अंतिम फैसला मैच में टॉस के समय होगा. इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय टीम में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ पांच तेज गेंदबाजों को शामिल किया है.

अगर इंग्लैंड चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के साथ मैदान उतरने का फैसला करता है तो ये पर्थ पर एशेज टेस्ट में उनके द्वारा उतारे गए गेंदबाजों का सबसे तेज गेंदबाजों का समूह होगा. अंतिम चयन शायद ऑफ स्पिनर शोएब बशीर या तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स में से एक होगा.

चूंकि पर्थ की पिच से तेज गति और उछाल के लिए जानी जाती है, इसलिए मेहमान टीम केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर रहने की अपनी पारंपरिक रणनीति पर ही कायम रह सकती है. लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड अपनी प्लेइंग इलेवन में किसको मौका देता है.

इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम का किया ऐलान
इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम का किया ऐलान (England Cricket X)

इंग्लैंड के संभावित गेंदबाजों में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, कप्तान स्टोक्स और कार्स जैसे तेज गेंदबाज शामिल हैं, जो सभी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.

पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम
बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, मार्क वुड

AUS vs ENG टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अब तक कुल 364 टेस्ट मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ नजर आ रहा है. उन्होंने 152 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, वहीं इंग्लैंड को 112 मैचों में जीत मिली है, जबकि 97 मैच ड्रॉ रहे.

एशेज में हेड टू हेड रिकॉर्ड
140 सालों से ज्यादा समय से खेली जाने वाली एशेज की अब तक 73 सीरीज हो चुकी हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया 34 सीरीज जीतकर सबसे आगे है, इंग्लैंड ने 32 सीरीज जीते हैं, जबकि सात सीरीज ड्रॉ रही. 2017 से ही इस प्रतिष्ठित सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है.

एशेज की लाइव स्ट्रीमिंग
भारतीय प्रशंसकों के लिए एशेज सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

ये भी पढ़ें

AUS vs ENG एशेज की लाइव स्ट्रीमिंग, भारत में कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच ?

एशेज के सबसे सफल बल्लेबाज, डॉन का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल

TAGGED:

ASHES 2025 1ST TEST
AUS VS ENG 1ST TEST
ENGLAND SQUAD FOR ASHES 2025
ENGLAND IN ASHES 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.