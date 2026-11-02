AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, 5 खिलाड़ियों को रेस्ट, 8 नए प्लेयर स्क्वाड में शामिल
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.
Published : November 2, 2026 at 3:32 PM IST
मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म करने के बाद अपने देश लौट गई है. अब वो 13 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की घरेलू सीरीज खेलेंगे. इस व्हाइट बॉल सीरीज के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें 5 सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट और 8 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में पहली बार शामिल किया गया है. इसके अलावा दो खिलाड़ियों की टीम में वापसी भी हुई है.
5 खिलाड़ियों को दिया गया रेस्ट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए अपने 5 खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला लिया है. जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी - पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड - के साथा साथ ट्रैविस हेड और कैमरून ग्रीन ने नाम शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से हारने के बाद उन्हें यह आराम दिया गया है. बता दें कि दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया को लगातार 10 टेस्ट मैच खेलने हैं. जिसमें उनका सामना न्यूजीलैंड और इंडिया से होना है.
8 नए खिलाड़ी टीम में शामिल
इस 8 व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में 8 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. वनडे टीम में तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन, युवा बल्लेबाज ओलिवर पीक, ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स, लियाम स्कॉट को मौका दिया गया है. जबकि टी20 टीम में निखिल चौधरी और जोएल डेविस को शामिल किया गया है. इसके अलावा, विकेटकीपर लैचलान शॉ और सैम हार्पर के भी डेब्यू करने की संभावना है.
दो खिलाड़ियों की वापसी
टी20 टीम में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 महीने बाद वापसी हुई है, साथ ही मिच ओवेन को भी टीम में जगह मिली है. चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, 'जेक (फ्रेजर-मैकगर्क) और मिच (ओवेन) की टी20 टीम में वापसी हुई है. हमें विश्वास है कि उनकी शानदार हिटिंग क्षमता छोटे फॉर्मेट में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है. ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला था और उन्होंने अपने अनुभवों से सीखकर अपने खेल को और बेहतर बनाने पर लगातार काम किया है.'
जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उन्होंने अब तक 7 वनडे और 8 T20I मैच खेले हैं. फ्रेजर-मैकगर्क ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेला है, जहां उन्होंने 15 मैचों में 199.48 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए थे.
ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम
वनडे टीम में ट्रैविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली को शामिल किया गया है. हालांकि, इनमें से कोई भी खिलाड़ी टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होगा.
वनडे टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, एडम जम्पा.
Two potential debutants and a whole bunch of new faces for a big series against England #AUSvENG FULL STORY: https://t.co/jtyp1JTJX2 https://t.co/UuQqFyTNmd— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, टिम डेविड, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सैम हार्पर, स्पेंसर जॉनसन, मिच ओवेन, लैचलान शॉ, एडम जम्पा.
AUS vs ENG वनडे सीरीज का शेड्यूल
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये वनडे और टी20 सीरीज 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेली जाएगी. सीरीज का आगाज वनडे मैच से होगा जबकि समापन टी20 मैच से होगा.
- पहला वनडे: 13 नवंबर, पर्थ
- दूसरा वनडे: 15 नवंबर, एडिलेड
- तीसरा वनडे: 18 नवंबर, होबार्ट
- पहला T20I: 21 नवंबर, मेलबर्न
- दूसरा T20I: 24 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
- तीसरा T20I: 27 नवंबर, ब्रिस्बेन
- चौथा T20I: 29 नवंबर, सिडनी
- पांचवां T20I: 2 दिसंबर, कैनबरा
इंग्लैंड की वनडे टीम
हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्ब, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, जो रूट, जोश टंग.