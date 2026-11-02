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AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, 5 खिलाड़ियों को रेस्ट, 8 नए प्लेयर स्क्वाड में शामिल

ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान ( IANS )

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म करने के बाद अपने देश लौट गई है. अब वो 13 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की घरेलू सीरीज खेलेंगे. इस व्हाइट बॉल सीरीज के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें 5 सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट और 8 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में पहली बार शामिल किया गया है. इसके अलावा दो खिलाड़ियों की टीम में वापसी भी हुई है.

5 खिलाड़ियों को दिया गया रेस्ट

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए अपने 5 खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला लिया है. जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी - पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड - के साथा साथ ट्रैविस हेड और कैमरून ग्रीन ने नाम शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से हारने के बाद उन्हें यह आराम दिया गया है. बता दें कि दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया को लगातार 10 टेस्ट मैच खेलने हैं. जिसमें उनका सामना न्यूजीलैंड और इंडिया से होना है.

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पांच खिलाड़ियों रेस्ट दिया गया (IANS) 8 नए खिलाड़ी टीम में शामिल

इस 8 व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में 8 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. वनडे टीम में तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन, युवा बल्लेबाज ओलिवर पीक, ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स, लियाम स्कॉट को मौका दिया गया है. जबकि टी20 टीम में निखिल चौधरी और जोएल डेविस को शामिल किया गया है. इसके अलावा, विकेटकीपर लैचलान शॉ और सैम हार्पर के भी डेब्यू करने की संभावना है. दो खिलाड़ियों की वापसी

टी20 टीम में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 महीने बाद वापसी हुई है, साथ ही मिच ओवेन को भी टीम में जगह मिली है. चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, 'जेक (फ्रेजर-मैकगर्क) और मिच (ओवेन) की टी20 टीम में वापसी हुई है. हमें विश्वास है कि उनकी शानदार हिटिंग क्षमता छोटे फॉर्मेट में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है. ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला था और उन्होंने अपने अनुभवों से सीखकर अपने खेल को और बेहतर बनाने पर लगातार काम किया है.' ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं (IANS) जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उन्होंने अब तक 7 वनडे और 8 T20I मैच खेले हैं. फ्रेजर-मैकगर्क ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेला है, जहां उन्होंने 15 मैचों में 199.48 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए थे.