ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, एशेज के दूसरे टेस्ट से ख्वाजा बाहर
Usman Khawaja ruled out: उस्मान ख्वाजा पहले टेस्ट में पीठ में ऐठन की वजह से ओपनिंग नहीं कर सके थे.
Published : December 2, 2025 at 3:12 PM IST
हैदरबाद: एशेज सीरीज 2025 के दूसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. चार दिसंबर को शुरू होने वाले इस डे-नाइट टेस्ट से टीम के रेगुलर ओपनर उस्मान ख्वाजा बाहर हो गए हैं. लेकिन उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, 'उस्मान ख्वाजा पीठ की चोट के कारण ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. ख्वाजा अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखने के लिए टीम के साथ रहेंगे. उन्हें टीम में रिप्लेस नहीं किया गया है.'
Australia will be forced into a change for the second #Ashes Test at the Gabba.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 2, 2025
More: https://t.co/ANI8tlSaol pic.twitter.com/w3zgHBPYxF
बता दें कि उस्मान ख्वाजा पहले टेस्ट की दोनों पारियों में ओपनिंग करने नहीं आए थे. जिसकी वजह से जेक वेदरल्ड के साथ उनकी जगह पहली पारी में मार्नस लाबुशेन को और दूसरी पारी में ट्रेविस हेड को ओपनिंग करनी पड़ी थी.
ख्वाजा, जो इस महीने के आखिर में 39 साल के हो जाएंगे, ने मंगलवार को गाबा नेट्स में लगभग आधा घंटा बिताया, लेकिन पूरे समय असहज दिखे. उनकी पीठ की दिक्कत इतनी ठीक नहीं हुई है कि वे गुरुवार से शुरू होने वाले टेस्ट में हिस्सा ले सकें.
This will get the heart pumping!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 2, 2025
Check out Extra Cover, a special look inside the #Ashes: https://t.co/Mnr2PFWw6V pic.twitter.com/nNH8a5pXjs
उनकी गैरमौजूदगी यह पक्का करती है कि ऑस्ट्रेलिया इस एशेज सीरीज में एक बार फिर नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा. लाबुशेन ने पहली पारी में ओपनिंग करते हुए कुछ खास रन नहीं किए थे लेकिन हेड ने दूसरी पारी में ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और मैच को ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया था.
हेड ने उस मैच में शानदार सेंचुरी बनाई जिससे उनकी टीम ने दूसरे दिन ही इंग्लैंड के खिलाफ आठ विकेट से जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ टॉप पर है, और दोनों टीमों के कुछ खास खिलाड़ी नहीं हैं, ऐसे में गाबा में होने वाला आने वाला गेम बराबरी का लग रहा है.
जहां इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया को अपने रेगुलर कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और अब ख्वाजा की कमी खल रही है.
दूसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर
दूसरे एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर