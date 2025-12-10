एशेज 2025: कप्तान की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का किया ऐलान
AUS vs ENG Ashes 2025: एशेज सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा.
Published : December 10, 2025 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: एशेज 2025 के पहले दो मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के काफी करीब पहुंच गया है. पांच मैचों की सीरीज को अपने नाम करने के लिए उन्हें अब बचे हुए तीन मैचों में से केवल एक मैच जीतना है. जबकि इंग्लैंड को सीरीज में बने रहने के लिए तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा या कम से कम ड्रॉ करना होगा.
कमिंस की वापसी
इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कप्तान पैट कमिंस का नाम भी शामिल है. इस वजह से ये कहा जा सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से अब एक कदम दूर हैं. टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने संकेत दिया कि कमिंस ब्रिस्बेन टेस्ट में ही खेल सकते थे लेकिन उनको पूरी तरह से फिट होने के लिए एक टेस्ट और आराम दिया गया और अब उनका एडिलेड में खेलना लगभग तय है.
हेड कोच ने कहा कि हमें लगता है कि वो नेट्स में खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और उनका शरीर अब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है. अगर अगले हफ्ते कुछ और नहीं होता है, तो मुझे उम्मीद है कि पैट सिक्का उछालेंगे और ब्लेजर पहनेंगे.
Australia's captain returns as the hosts hunt for an Ashes series victory in Adelaide 👊— ICC (@ICC) December 10, 2025
More 📲 https://t.co/R7MDRSE7B3#AUSvENG | #WTC27 pic.twitter.com/xmll1Tfovv
कमिंस ने आखिरी मैच जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था. उसके बाद चोट की वजह से वो पर्थ और ब्रिस्बेन दोनों मैचों में नहीं खेल सके थे और उनकी जगह स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान बनाया गया. उनकी लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच आठ विकेट से जीतने में सफल रहा.
ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में होगा बदलाव
पैट कमिंस की टीम में वापसी से तीसरे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन चुनना चुनौतीपूर्ण फैसला होगा. क्योंकि पैट के साथ साथ स्पिनर नाथन लियोन भी वापसी की लाइन में हैं, जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट से बाहर कर दिया गया था. इसलिए अगर ये दोनों खिलाड़ी प्लेइंग-11 में वापसी करते हैं तो फिर स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट में से दो तेज गेंदबाजों को एडिलेड टेस्ट से बाहर होना पड़ सकता है.
तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम
पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर