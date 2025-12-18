एशेज 2025: नाथन लियोन ने रचा इतिहास, मैकग्रा को छोड़ा पीछे, बने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज
Published : December 18, 2025 at 10:32 AM IST
AUS vs ENG Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने गुरुवार, 18 दिसंबर को इतिहास रच दिया है. उन्होंने एशेज सीरीज 2025 के तीसरे टेस्ट में 2 विकेट लेकर पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा को पीछे छोड़ दिया और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.
नाथन लियोन ने रचा इतिहास
एडिलेड ओवल में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट में लियोन ने जैसे ही बेन डकेट को आउट किया वैसे ही उनकी टेस्ट विकेटों की संख्या 564 हो गई, जबकि ग्लेन मैकग्रा की कुल टेस्ट विकेट 563 है. अब लियोन ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक टेस्ट विकेट लेने वालों की लिस्ट में शेन वॉर्न (708) के बाद दूसरे स्थान पर आ गए.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट
- 800 - मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
- 708 - शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
- 704 - जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
- 619 - अनिल कुंबले (भारत)
- 604 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
- 564* - नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)
- 563 - ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
इसके अलावा नाथन लियोन सर्वकालिक टेस्ट विकेट लेने वालों की लिस्ट में छठे स्थान पर आ गए हैं. उनसे ऊपर अब केवल इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, भारत के अनिल कुंबले, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं.
The reaction of Glenn McGrath when Nathan Lyon surpassed him on the wickets tally. 😂❤️pic.twitter.com/Zg5ZKtfNUc— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025
ब्रेट ली ने कहा...
खास बात ये है कि लियोन ने यह उपलब्धि एडिलेड ओवल में हासिल की, ये वही मैदान जहां वह फुल-टाइम क्रिकेटर बनने से पहले पिच क्यूरेटर थे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा, 'आप सोचिए कि इतने साल पहले जब वह एडिलेड ओवल में रोलर पर बैठे थे, और अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट विकेट के मामले में महान ग्लेन मैकग्रा को पीछे छोड़ दिया है, क्या ही खास उपलब्धि है.'
नाथन लियोन का क्रिकेट करियर
नाथन लियोन 2011 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अब तक कुल 142 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3 की इकोनॉमी और 30 की औसत से कुल 564 विकेट ले चुके हैं, और उनके विकेटों की तादाद और भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अभी भी खेल रहे हैं और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मेन स्पिनर हैं. लियोन ने टेस्ट के अलावा 29 वनडे और 2 टी20 मैच में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है.
And with that absolute beauty, Nathan Lyon has passed Glenn McGrath for Test wickets! 564 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/wTofukUsYD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
AUS vs ENG 3rd Test
एशेज सीरीज 2025 के तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ये खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 136 रन बना लिए है, और वो अभी भी मेजबान से 234 रन पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए थे. पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है.