AUS vs ENG एशेज की लाइव स्ट्रीमिंग, भारत में कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच ?

Ashes live streaming: एशेज 2025-26 की लाइव स्ट्रीमिंग, शेड्यूल, स्क्वाड समेत जानें मैच का समय.
Published : November 18, 2025 at 5:15 PM IST
Ashes live streaming: क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक, एशेज 2025-26 की काउंट डाउन शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली ये सीरीज 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक चलेगी. सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. खास बात ये है कि 1982-83 सीरीज के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज की शुरुआत गाबा में नहीं बल्कि पर्थ स्टेडियम में होगी, जबकि गाबा में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा.
बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज सीरीज जीतने की कोशिश करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी पर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी.
एशेज में हेड टू हेड रिकॉर्ड
140 सालों से ज्यादा समय से खेली जाने वाली एशेज की अब तक 73 सीरीज हो चुकी हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया 34 सीरीज जीतकर सबसे आगे है, इंग्लैंड ने 32 सीरीज जीते हैं, जबकि सात सीरीज ड्रॉ रही. 2017 से ही इस प्रतिष्ठित सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है.
STAR SPORTS PROMO FOR ASHES. 🔥🥶— Tanuj (@ImTanujSingh) November 18, 2025
Two nations, One legendary showdown - Cricket's Greatest saga returns!
pic.twitter.com/QiKe5EFcDG
AUS vs ENG टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अबतक कुल 364 टेस्ट मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ नजर आ रहा है. उन्होंने 152 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, वहीं इंग्लैंड को 112 मैचों में जीत मिली है, जबकि 97 मैच ड्रॉ रहे.
एशेज की लाइव स्ट्रीमिंग
भारतीय प्रशंसकों के लिए एशेज सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
भारत में एशेज के मैचों का समय
एशेज 2025-26 के पहले मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे, दूसरे मैच में सुबह 9 बजे और आखिरी तीन मैचों में सुबह 5 बजे होगा, जबकि टॉस के आधे घेंटे बाद मैच शुरू होगा.
एशेज 2025-26: दोनों टीमों के स्क्वाड
ऑस्ट्रेलियाई टीम: पैट कमिंस (कप्तान, पहले मैच से बाहर), स्टीवन स्मिथ (पहले मैच में कप्तान), ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, जेक वेदरल्ड, कैमरन ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस, सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क
इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैकब बेथेल, विल जैक्स, गस एटकिंसन, ओली पोप, जेमी स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, ब्रायडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग, मार्क वुड
THE ASHES SCHEDULE. 💯 pic.twitter.com/h0Ls9HLpfg— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 18, 2025
एशेज 2025-26 का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)
- पहला टेस्ट: 21-25 नवंबर, पर्थ स्टेडियम, सुबह 7:50 बजे
- दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, सुबह 9:30 बजे
- तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5:30 बजे
- चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबॉर्न, सुबह 5:00 बजे
- पांचवां टेस्ट: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5:00 बजे