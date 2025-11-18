ETV Bharat / sports

AUS vs ENG एशेज की लाइव स्ट्रीमिंग, भारत में कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच ?

Ashes live streaming: क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक, एशेज 2025-26 की काउंट डाउन शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली ये सीरीज 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक चलेगी. सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. खास बात ये है कि 1982-83 सीरीज के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज की शुरुआत गाबा में नहीं बल्कि पर्थ स्टेडियम में होगी, जबकि गाबा में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा.

बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज सीरीज जीतने की कोशिश करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी पर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी.

एशेज में हेड टू हेड रिकॉर्ड

140 सालों से ज्यादा समय से खेली जाने वाली एशेज की अब तक 73 सीरीज हो चुकी हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया 34 सीरीज जीतकर सबसे आगे है, इंग्लैंड ने 32 सीरीज जीते हैं, जबकि सात सीरीज ड्रॉ रही. 2017 से ही इस प्रतिष्ठित सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है.

AUS vs ENG टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अबतक कुल 364 टेस्ट मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ नजर आ रहा है. उन्होंने 152 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, वहीं इंग्लैंड को 112 मैचों में जीत मिली है, जबकि 97 मैच ड्रॉ रहे.