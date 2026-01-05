ETV Bharat / sports

एशेज सीरीज के आखिरी मैच में स्टोक्स-लाबुशेन के बीच तीखी बहस, देखें वीडियो

पांचवें एशेज टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं.

स्टोक्स-लाबुशेन के बीच तीखी बहस
स्टोक्स-लाबुशेन के बीच तीखी बहस (IANS/Cricket Australia Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 3:31 PM IST

हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025-26 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच नोक झोंक अभी भी जारी है. ताजा नोक झोंक का मामला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का है. जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन बीच तीखी बहस हो गई.

स्टोक्स-लाबुशेन के बीच तीखी बहस
दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बहस दूसरे दिन के तीसरे सेशन के दौरान हुई. जब ट्रेविस हेड ने स्टोक्स की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर 29वां ओवर खत्म किया, और उसके बाद तनाव बढ़ गया. ऐसा लगा जैसे लाबुशेन ने स्टोक्स को गुस्सा दिला दिया हो.

जब स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास से गुजरे, तो उन्होंने लाबुशेन से कुछ कहा और उनकी ओर इशारा भी किया, जिससे टकराव बढ़ गया. फिर स्टोक्स मुड़े और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास गए, उनके कंधों पर हाथ रखा. दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद अंपायर ने दखल दिया, और फिर वे अलग हो गए.

उस बीच उनके बीच क्या बातचीत हुई यह साफ नहीं है, लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने चैनल 7 पर बात करते हुए कहा कि स्टोक्स ने लाबुशेन से कहा, 'तीन बार, तुमने मेरे साथ तीन बार ऐसा किया है.' जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जवाब देना शुरू किया, तो स्टोक्स ने लाबुशेन से 'चुप हो जाओ' भी कहा. इस टकराव के बाद पहली ही गेंद पर, लाबुशेन गलत शॉट खेलकर 48 के निजी स्कोर पर जैकब बेथेल को कैच दे बैठे.

AUS vs ENG पांचवें टेस्ट का दूसरा दिन खत्म
ट्रेविस हेड के नाबाद 91 और मार्नस लाबुशेन के 48 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 166/2 रन बना लिए हैं. इससे पहले इंग्लैंड ने जो रूट के 160, हैरी ब्रूक के 84 और जेमी स्मिथ के 46 रनों की बदौलत 384 रन बनाने में सफल रहा.

संपादक की पसंद

