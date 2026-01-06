ETV Bharat / sports

स्टीव स्मिथ का 37वां टेस्ट शतक, डॉन ब्रैडमैन के बाद एशेज में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले बने दूसरे खिलाड़ी

Steve Smith Test century: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ ने 37वां टेस्ट शतक जड़कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है.

स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 1:33 PM IST

Steve Smith 37th Test century: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में पांचवें और आखिरी एशेज मैच के तीसरे दिन अपना 37वां टेस्ट शतक बनाया. ये उनका एशेज में 13वां शतक है, जिसके साथ वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के महान खिलाड़ी जैक हॉब्स को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 1908 से 1930 के बीच 12 एशेज शतक हैं. स्मिथ अब सिर्फ डॉन ब्रैडमैन से पीछे हैं, जिन्होंने 37 एशेज टेस्ट में 19 शतक बनाए थे.

एशेज में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज

  • डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया): 37 मैच, 19 शतक
  • स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): 41 मैच, 13 शतक
  • जैक हॉब्स (इंग्लैंड): 41 मैच, 12 शतक
  • स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया): 45 मैच, 10 शतक

स्टीव स्मिथ ने राहुल द्रविड़ को छोड़ा पीछे
कुल टेस्ट शतकों की सूची में, स्मिथ पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ (36 शतक) से आगे निकल गए हैं. 37 टेस्ट शतक के साथ स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठें नंबर पर पहुंच गए हैं. उनसे आगे सिर्फ भारत के सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45), ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41), इंग्लैंड के जो रूट (41) और श्रीलंका के कुमार संगकारा (38) ही हैं.

स्टीव स्मिथ की दूसरी उपलब्धि
इसके अलावा स्मिथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके नाम अब इस ग्राउंड पर 1206 रन हो गए हैं, जो अब रिकी पोंटिंग के 1480 रनों पीछे हैं. वहीं दूसरी ओर एशेज टेस्ट रनों की सर्वकालिक सूची में 3663 रनों के साथ स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए है, जो अब महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के 5028 एशेज रनों से पीछे है.

AUS vs ENG पांचवें टेस्ट का तीसरा दिन
मैच की तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 384 रनों के जवाब में 7 विकेट खोकर 518 रन बना लिए हैं. जिसकी वजह से उनको 134 रनों की बढ़त मिल गई है. कप्तान स्मिथ 129 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ व्यू वेब्सटर 42 रन बनाकर दे रहे हैं.

